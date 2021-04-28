原标题：限定作业时间，能不能真给孩子减负？

家长苦家庭作业久矣！作为一个三年级孩子的父亲，每天晚上辅导孩子的家庭作业，是我和爱人雷打不动的“家庭作业”。从一年级到三年级，在我们的呵斥与“鸡汤”作用下，孩子做题速度比当初能快不少，可带回来的家庭作业也给了我们不小的负担。

老实说，现在有些家庭作业，根本就是考验家长的，而不是留给孩子的。一篇家庭作文，老师就是布置个任务，家长要帮孩子拟标题、列提纲、讲思路，还要帮批改，最后再签名，既当老师又当“监工”。我气不过吗，在家里嘟囔了一句：这还要老师干吗？这还算是容易的任务，有些作业十分烧脑费心。我记得有次常规作业之外加了点“猛料”，要求孩子在周末画完山海经中的“北山经”，有八十七座山，还要画上珍禽怪兽。实在没办法，对绘画零基础的我硬着头皮上，一边用手机搜简笔画，一边依葫芦画瓢，孩子负责最后上色，整整折腾了两天。据我所知，跟我们一样吃这样“全家桶”的家庭，可能并不少。在家长帮助孩子解决作业问题的时候，不乏对老师和家庭作业的吐槽。但面对现实无奈，我和爱人只能苦笑，耐着性子继续辅导作业。

如今，我们很高兴看到，教育部最新发布的文件，精准点在了家庭作业“穴位”之上。根据文件规定：严格控制书面作业总量，并区别不同学段和年级作出了具体时间要求，“小学一二年级不布置书面家庭作业，小学其他年级每天书面作业完成时间平均不超过60分钟”，“严禁给家长布置或变相布置作业，严禁要求家长批改作业”，等等。我和爱人看到这个新闻，心态就放松了很多。这或许意味着：孩子回家后，直接可以去外面玩了，晚上可以早点睡，再也不用被家庭作业“绑架”了。

不过，我们也有新的顾虑：这份文件到底能不能落实下去？素质教育提了那么多年，可到了现实生活中，应试教育总是最受欢迎的。看看各个城市，奥数培训班不还是明里暗里最受欢迎吗？我们还担心，家庭作业没有了，校外补课会不会给我们带来更多压力？尽管文件要求，“各地要把禁止留作业作为校外培训机构日常监管的重要内容”，切实避免“校内减负、校外增负”。但问题是，面对现实的竞争压力，总会有家长焦虑不安，总会有一些校外培训机构瞅准商机，结果是学校没啥任务了，校外辅导风生水起，家长又烧钱又花时间、精力，情况反而不如学校布置家庭作业的日子。

或许，我们的这些担忧只是杞人忧天。随着教育部文件的发布，以及相关配套措施的完善，家庭作业“减负”得以真正实现，孩子在学校能快乐地“充电”，回家能锻炼身体、愉快休息，而各种校外辅导机构也被有效规范，共同为孩子全面成长而加油。我们希望，家长的这个梦想不会遥远。（柳宇霆）

(责编：温璐、李依环)