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别用重复性作业浪费孩子的“脑细胞”

2021年04月28日08:27 | 来源：中国青年报
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原标题：别用重复性作业浪费孩子的“脑细胞”

近日，教育部印发《关于加强义务教育学校作业管理的通知》，强调要严格控制书面作业总量，并区别不同学段和年级作出了具体时间要求。学校要确保小学一二年级不布置书面家庭作业，可在校内安排适当巩固练习；小学其他年级每天书面作业完成时间平均不超过60分钟；初中每天书面作业完成时间平均不超过90分钟。（《北京日报》4月26日）

由于多年习惯了较为沉重的课业负担，很多教师和家长对最新通知不免有些困惑。但是，面对普遍存在的中小学生厌学现象，面对对课业负担的各种吐槽，大家其实有必要反省，每天的家庭作业对每个学生都是合适的吗？

我们应该注意到，学校以及学习生活的单调不仅表现在课业负担上，也表现在教师布置各种作业的方式上。一些教师布置作业简单粗暴，总是用同一种办法对付所有学生。大量的重复性作业人人有份，已经学会的继续“熟能生巧”，没搞明白的要“加深记忆”。不管你学习能力有多么突出，你也不能少写一个字，反而可能被鼓励“多做几题”。至于那些课程学习有些吃力的学生，更得“向成绩好的看齐”，把大量时间都“奉献”给作业，最后还要喝一口“努力终会有回报”的“鸡汤”。

然而，通过这些“一刀切”的重复性作业，学生的课业学习能力是否能得到明显提升？就我的教学经验而言，恐怕往往会适得其反，只会让学生感到更加烦恼。死记硬背式的反复练习忽视了学生的个性以及学习能力的差异，很多时候只会造成时间上的浪费。

每个学生都要有适合自己的学习方法以及学习内容，“一刀切”的沉重课业负担显然不够重视学生的彼此差异，不利于个性化发展。在作业问题上，因材施教的教育原则往往被忽视，有的中小学生本来课业学习能力较强，但在上述“鸡汤”教育误导下，唯恐自己“退步”，因而总是处于紧张状态，甚至有学生因此濒临崩溃。

不少家庭和学校都陷入这类貌似平等实则忽视差异的“无差别教育”“无差别教学”的误区，过分追求“成才”而忽视成长，这是对广大中小学生的一种伤害。很多学生并不需要太多重复性的课业负担，他们青春的珍贵时光和饱满旺盛的精力怎能这样浪费？这种情况下，一些中小学生对沉重课业负担出现抵触情绪便不足为怪。

我认为，对于在学校能独立完成作业的学生，再要求他们写家庭作业就属于重复而无效的劳动，不如让他们离开书桌做点别的：可以到图书馆，去电影院，到体育场，跟伙伴玩耍交流，甚至可以去工厂参观。走进生活、了解社会，能够帮助他们开阔视野，提升身体素质，使他们更阳光、健康、自信地面向未来。这样，他们更可能发现学习的价值所在，课程学习会更主动。

有的学生在学校不能及时完成作业，回家把功课补上也就够了，如果再给他们加重任务，很难保证质量，效果也是要打折扣的。对于难以独立完成作业的学生，需要的是有针对性的指导，而不是盲目的重复。

进一步说，有些教师给学生布置大量的家庭作业，名义上是要帮助他们提升学习能力，其实本质上是不相信他们的学习能力，总担心学生所学知识还没巩固、内容记不住、掌握得不够全面，使学生没有时间去思考、消化所学知识，无法学会举一反三。而且，以数量取代效率的沉重课业负担不仅浪费了孩子们的“脑细胞”，也浪费了孩子们的青少年时光，消磨了他们探索世界的兴趣。每个学生的个性得不到充分的发展机会，又何谈创新精神的培养呢？(马长军)

（作者系河南某小学教师）

(责编：温璐、李依环)

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