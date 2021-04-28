原标题：浙江八高校打造通识教育共同体

“只要将测试的食物放进去，就可以读取食品的甜度。听着有点神奇，但这台仪器做到了。”近日，在浙江工商大学食品感官科学实验室里，20位来自不同院校、不同学科的学生一起体验了一把食品感官分析技术，听张卫斌老师讲授了“味觉改变生活”——这也是最受学生欢迎的通识课程之一。

为全方位培养学生综合能力、共享教育资源，去年4月，浙江工商大学牵头，与杭州电子科技大学、浙江理工大学、杭州师范大学、浙江海洋大学、浙江农林大学、浙江传媒学院、浙江工商大学杭州商学院一起建立了“浙江省高校通识教育学习共同体”平台。

当天的“味觉改变生活”即是通识教育学习共同体开设的线下“游学课”。目前，该共同体开设的线上课程还有“机器人中的机械工程”“浪尖上的海洋体育——海岛野外生存”“中国竹文化”等20余门。课程上线不到半年，有近8000名学生参与选课。

浙江工商大学教务处处长厉小军介绍，校际课程资源共建共享是通识教育学习共同体的重要载体，打造特色的通识选修课程，让不同高校、不同学科学生跨校跨专业选课、交流和研讨。“通过校际协同，既为培育学生通识素养提供了多选课、选好课的可能，也让学生真正根据兴趣和需要选课，拥有更多的学习、教育体验”。

目前，仅浙江工商大学就开设了200多门通识选修课程。其中，不少课程由多个学院的教师共同授课。

“习近平法治思想”是浙江工商大学2017年开设的通识课。该校法学院特聘教授徐祥民围绕习近平法治思想的来源、精髓，以及习近平新时代中国特色社会主义法治建设思想体系，从人文、法学、金融等多角度进行全方位的阐述，让学生真切感受总书记法治思想的魅力。“课程通俗易懂，让不是法学专业的学生，也能深刻认识到法治国家发展的重要性。”学生小赵说。

如今，“习近平法治思想”已成为多校学生抢手的“爆款”课程。因为报名人数过多，学校不得不打破常规，开设800人的大课。

目前，浙江8所高校的通识教育学习共同体还在进一步整合推动校际、学科之间的渗透，邀请共同体外的名师和社会知名人士参与创建在线课程、精品通识课程、经典阅读、电影赏析、通识教育讲座等，并引导学生跨校跨专业学习、分享。

据悉，各校还进一步明确通识教育课程的管理规范，包括放开选课限制、加大课程宣传力度、加强选课服务指导、增开课程数量、统一课程学分等，同时搭建质量监控数据库，开展学生通识素养测评。 (记者 董碧水)

(责编：温璐、李依环)