原标题：多家在线教育机构下线学前教育课程

日前，包括学而思网校在内的多家在线教育平台均下线幼儿园及学前班相应课程，一些平台将语文、数学类课程潜在客户推荐至思维训练课等。此前，教育部出台相关规定，要求校外培训机构不得对学前儿童违规进行培训。不过，记者调查发现，仍有包括精锐教育在内的一些机构开设幼儿园语文、数学类课程。

昨天下午，北京青年报记者采访了多家在线教育机构。猿辅导客服表示，近两个月接到教务调整，将幼儿园课程全部下架，“这个年龄段的孩子我们没有与之匹配的教材”，此前的语文、数学等课程目前均无法找到。客服建议，相应年龄段的孩子可以选择“斑马”课程。

学而思网校客服表示，目前已将学前课程全部下架，“为了响应国家号召，我们不给学龄前儿童开设相应课程了”。

掌门一对一的试听课目前仍可选择“幼儿园”阶段课程，包括语文思维训练、数学逻辑训练、北美外教、学习力训练等。不过在其课程体系介绍中，学科课程是从小学一年级开始。

精锐教育客服表示，目前幼儿园大班课程仍然在开设，有语文、数学等内容，课程形式也包括线上和线下两种。

今年3月底，教育部印发《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》要求，落实国家有关规定，校外培训机构不得对学前儿童违规进行培训。该指导意见中还明确，对接收学前儿童违规开展培训的校外培训机构进行严肃查处并列入黑名单，按有关规定实施联合惩戒。

回应

网易有道：下架提前招生和低于成本价售卖课程

4月27日，网易有道回应被北京市教委点名批评时表示，积极响应主管部门合规要求，下架涉及提前招生的课程，对于明显低于成本价售卖的课程进行下架。

网易有道精品课表示，积极响应北京市教育委员会等主管部门合规要求，开展了一系列合规整改工作：严格遵守相关法规和预售政策，下架涉及提前招生的课程；更科学谨慎规范定价策略，对于明显低于成本价售卖的课程进行下架；严格遵照相关规范要求，自查并改正网站、APP中的不当宣传用语。

网易有道表示，坚信政策监管将引领行业回归教育本位，走向规范健康发展；将不断完善，强化合规经营，切实履行社会责任，继续为广大用户做好服务。

4月23日，北京市教委印发《北京市教育委员会关于近期检查学科类校外线上培训机构发现问题的通报》，一批学科类校外线上培训机构因招生收费、广告宣传、课程师资等内容被点名。

其中，网易有道精品课在网站、APP售卖暑秋联报课程，违规提前招生收费；以明显低于成本价格售卖课程；以不当用语误导学生报名缴费。(记者 温婧)

(责编：温璐、李依环)