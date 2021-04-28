本报记者 王锦涛

丹正道吉在辅导孩子们学习。

本报记者 王锦涛摄

核心阅读

怎样实现素质教育、引导孩子均衡发展？甘肃合作市勒秀镇中心小学校长丹正道吉有诀窍。

组建社团、策划研学，学生们培养了兴趣爱好，拓展了眼界见识；优化环境、创造机会，老师们提升了教学技能，激发了教学热情。在这条成长之路上，师生手拉手、一起向前跑。

赴任前，尚在甘肃甘南藏族自治州合作市教育局工作的丹正道吉提前做了准备，在统计勒秀镇中心小学教师的花名册上，加了个必填项：特长。半个多月后，丹正道吉带着这份已烂熟于心的花名册，来到了勒秀镇中心小学就任校长。

勒秀镇中心小学有师生1000多人，学生来自周边7个行政村、37个自然村，最远的村子距离学校超过30公里。在丹正道吉上任之前，勒秀镇中心小学在软件上已连续两年没能达到素质教育均衡发展要求。丹正道吉来了之后，学校很快便通过了考核。“我的秘诀是为师生铺路。”丹正道吉说。

创建社团、策划研学，拓展学生视野

初到学校，丹正道吉就用上了教师花名册。

“我根据每个老师的特长，挨个沟通，请他们负责组建相关社团。”丹正道吉通过观察老师们的兴趣爱好，挑选有瑜伽、舞蹈以及其他才艺的老师，请他们担任社团负责人。学校有32个社团，覆盖面非常广，包括花样篮球、天文、舞蹈等等。

丹正道吉之所以倡导创建社团，是想给学生提供更多兴趣活动的空间，也为他们留下更多美好的校园回忆。他将每个星期三下午定为“半天无课日”，孩子们可以根据兴趣，自由参加社团活动。“每个人在社团活动中的收获都不一样。”丹正道吉说，在学习课本知识之余，孩子们参加一些有意义的社团活动，能够全面成长。

“春天来了，夜空中出现了春季的星座，有哪些呢？”五年级三班的英木扎西，目不转睛地盯着多媒体教室的大屏幕。英木扎西是天文社团的成员，他和社团的同学每个星期五都会到学校的多媒体教室，和天津市滨海新区塘沽一中心小学的学生，在线同上天文课。“每周都很期待，能学到知识，开阔眼界。”英木扎西说。

舞蹈社团人气非常旺。“跳得好的孩子，会代表学校到市、州参加比赛和文艺汇演。”丹正道吉说，起初去参赛孩子们还有些腼腆、怯场，但通过一次次的锻炼，孩子们越来越自信了。2019年，丹正道吉带学生参加甘南藏族自治州少儿春节联欢晚会，还获得了一等奖。

不仅创建社团，也策划研学。2019年，丹正道吉带着学生们去西安游学。“读万卷书行万里路，孩子们的眼界和见识不能局限于书本和课堂里，成长也不能局限在家庭与学校中。”丹正道吉说。

午间休息、课间锻炼，呵护孩子健康

组建社团、外出研学、推行午休……学生热情很高，老师中却有反对声音：“花在课外的时间过多，有些本末倒置”“这么下去，教学质量难保证，学生成绩会下降”……固有观念和创新举措之间，碰撞不断。

“我会认真听完每位老师的意见。”丹正道吉说，学校推行创新举措，他都和老师们商量着来。

丹正道吉刚提出午休时，老师们大多持反对意见，理由是占用学生写作业时间。“我很理解老师们的教学压力。”丹正道吉提出折中办法——先试行午睡半学期。经过他反复沟通，最终老师们同意先试行两个月。结果，期中考试学生成绩不降反升。

“以前没有午休，我们下午上课容易犯困、犯迷糊。”英木扎西说，有了午休之后，下午精力充沛，听课效率高了不少。成绩的变化改变了老师们的态度，午休得以制度化。

课间，富有民族特色的音乐响起，勒秀镇中心小学热闹了起来。孩子们走出教室，跳起了“花样课间操”。“我们原创编排了5套课间操，一周不重样，运动量大，学生们跳起来都很投入，在传承传统文化的同时，也能强身健体。”丹正道吉说，“花样课间操”将健康和欢乐融为一体，为校园生活注入了新活力。

优化硬件、培养教师，提升教学质量

对于勒秀镇中心小学，丹正道吉一点也不陌生，他最初参加工作就在这里。那是2005年，大学毕业的丹正道吉，怀揣理想来到勒秀镇中心小学。“交通不便，住在土坯房，吃饭靠自己动手。”丹正道吉回忆，现实让他产生了不小的心理落差，“那时候都不知道自己能坚持多久，也不是没想过调走的事。”

丹正道吉的切身体会让他明白，对乡镇学校的教师，既要用感情留人，也要靠待遇留人。勒秀镇中心小学老师平均年龄在28岁左右，校长的职责就是搭建平台，为年轻老师提供更多提升自我的机会。丹正道吉特别重视提升老师的教学技能，凡是有培训机会，他就创造条件让老师出去参加。市、州级有教学技能大赛，丹正道吉鼓励老师们踊跃参与。起初有积极性的老师不多，他就先在学校举行比赛，帮老师提前熟悉流程，信心足了，脱颖而出的老师越来越多了。

年轻教师在乡镇工作，面临很多现实考验，“硬留”行不通。“我鼓励资深教师流动，去相关学校和教育单位轮岗、挂职，资深教师积累丰富经验的同时，也能为年轻教师提供更多锻炼的机会。”丹正道吉说，学校不仅要培育学生，也要培养老师，只有让老师没了后顾之忧，才能全情投入到教学中。

“咱们学校硬件好，环境也好。”五年级语文老师杨尕红介绍，学校暖气足，建有计算机教室、科学实验室、图书室、篮球场、足球场等，学生宿舍每一层都有浴室。“现在我们每个老师热情都很高，天天琢磨着怎样提高教学质量。”杨尕红说。

育人如育树，每颗种子的生长期不同，成长的树形也不一样。丹正道吉说：“教育不可能以同一个标准衡量所有孩子，未来还需要老师们用心，长时间努力，才能让孩子们茁壮成长。”

《 人民日报 》（ 2021年04月28日 12 版）

(责编：郝江震、白宇)