原标题：体教融合为什么难不倒这些学校

4月21日下午，桂林市榕湖小学的学生在上足球课。中青报·中青网记者 慈鑫/摄

走进广西壮族自治区桂林市榕湖小学分校，齐备的体育设施让人惊叹。学校除了有一片田径场之外，还有两片带草皮的小型足球场以及多片室外篮球场和一座室内体育馆。学校教学楼的一层，也被改造成了运动场地。4月21日，当记者随国家体育总局青少司组织的“走基层—青少年体育宣传采访活动”来到桂林市榕湖小学分校时，看到的是学生们正在各个运动场地上参加多种多样的体育活动，足球、篮球、乒乓球、网球、跆拳道等。

桂林市榕湖小学校长龙桂丽介绍，榕湖小学的分校因为位于桂林市的新区，占地面积较大，在规划建设时可以为学校体育设施预留较为充足的用地。实际上，榕湖小学位于桂林市老城区的本校，也和很多学校一样，运动场地狭小，但本校同样因地制宜地开展了较为丰富的体育活动，比如跳绳、踢毽子、扔沙包等。

作为桂林的一所百年名校，榕湖小学对体育的重视由来已久。据介绍，榕湖小学的本校、分校加起来共有4500名学生，目前共有专职体育教师21人。尽管在龙桂丽看来，学校只是按照国家要求配齐了体育教师，但记者在过往采访国内很多学校时也曾了解到，做到这一点实属不易。

让龙桂丽解答榕湖小学抓好学校体育的原因，她说，其实没有什么奥秘，就是要真正把体育作为学生素质教育的重要组成部分，构建对学生德智体美劳全面培养的教育体系。

榕湖小学除了有21名专职体育教师之外，还与社会机构合作，开设足球、篮球、击剑等体育课和课外活动，使得学校的体育课实现了以学生的兴趣为导向的项目化、走班制教学，并且所有年级都做到了每周4节体育课。

为榕湖小学提供足球培训的桂林市英华足球俱乐部负责人黄景阳向中青报·中青网记者介绍，各个学校对体育的重视程度的确有很大差异，但作为一家社会体育培训机构，在与学校合作方面最深刻的感受还是政策的影响。

英华足球俱乐部创办十年来，尽管许诺可以免费为学校提供足球课，但很长一段时间里，也仅与一所学校达成了合作协议。但2015年之后，随着教育部牵头成立全国青少年校园足球工作领导小组，教育部门连续出台各项政策大力推进校园足球的开展，黄景阳发现，学校对于与社会机构合作推动校园足球活动开展的积极性也随之明显提高，英华足球俱乐部目前为桂林市的十所学校提供足球进校园的师资支持和课程开设服务，其中绝大多数学校都是俱乐部在近5年达成合作的。

像榕湖小学这样具有体育特色的学校在桂林市并不少见。在桂林采访期间，目前全国唯一的一所体操学校——桂林体操学校进入了记者的视线。桂林体操学校面向少儿的业余体操培训开展的如火如荼，快乐教学加升学保障，让桂林体操学校受到不少家长的青睐。

下午四点，桂林体操学校的体操房里都是训练的孩子，四五岁的幼儿还在进行基本功训练，大一点的孩子已经开始器械训练。

桂林体操学校副校长柯志鹏向中青报·中青网记者介绍，目前桂林体操学校共有114个孩子，多年来，学校的学生人数基本上保持稳定。

由于体操给国人留下了“训练艰苦”的固有印象，这在很大程度上影响到了业余体操训练的招生，当国内其他几所体操学校相继或撤或并，只有桂林体操学校一直坚持了下来。柯志鹏表示，从桂林体操学校来说，一方面是改变了体操启蒙教学的方式，以“快乐体操”取代原有的教学方式，在游戏中培养孩子对体操的兴趣，让孩子们不会觉得练体操太难太苦，家长们也能放心的让孩子学习体操；另一方面，桂林体操学校的文化课教学质量在桂林市位于中上水平，孩子们不会因为练体操而耽误学业。加上，桂林体操学校与桂林市比较好的中学——十三中达成合作，体操学校的学生可以在小学毕业后直升十三中，这给很多家长吃了一颗“孩子升学有保障”的定心丸，桂林体操学校不仅生源越来越广，而且自身也成为了“体教融合”的典型。

体育类学校与优质普通学校的合作，受益的可不仅仅是体育学校。

桂林市体育运动学校（以下简称桂林体校）与桂林一中也是共建联办的关系，桂林一中的学校体育活动开展因此跃上了新台阶。

桂林一中校长李山介绍，桂林体校的高水平教练帮助桂林一中组建足球、篮球、航模等多支校队，这些校队的成员在升学时多了一个选择，比如本校学生廖羽曾在全国青少年田径锦标赛、亚洲青少年田径锦标赛和二青会上分别获得标枪金牌，2019年，廖羽以体育、文化双优的成绩考入北京大学，一时在桂林传为佳话；同时，校队的存在也起到对校园体育活动的带动作用，让学生们有特长能发挥特长，没有特长也可以在积极参加体育运动中获得一个健健康康的身体。

现在，每天傍晚，桂林一中的田径场、足球场、篮球场上以及体育馆内都是人头攒动，李山表示，桂林一中通过创建体育特色学校活动，校园内呈现出勃勃生机。通过体育知识的普及和体育运动的开展，学生体质明显增强，学生体育知识普及率和运动技能都有较大提高。桂林体校与桂林一中的合作，不只是体校生的文化课水平得以提高，更是让广大普通学生走近了体育。（记者 慈鑫）

(责编：温璐、李依环)