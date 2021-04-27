原标题：土味“青年夜校”为乡村人才补课

卸下一身疲惫，忙碌了一天的年轻人带着笔记本从四面八方赶来上课。他们中有在田间地头奔忙的创业青年，也有走街串巷做农村工作的乡镇干部。在山东潍坊田柳镇，一所土味十足的“青年夜校”为这些乡村人才成长所设。

说它“土”，是因为“青年夜校”面向的对象是扎根农村、愿意在农村摸爬滚打的年轻人。学员既包括40岁以下的镇机关干部、村两委成员，也有投身种植、养殖、教育培训等领域的返乡创业青年。

“青年人才的优势是思维活、知识面广，有激情、活力，参与村级事务管理的意愿非常强烈。但短板也非常明显，比如农村工作经验不足、缺乏应对复杂事情的能力。”田柳镇党委书记董永亮说。

不会和老百姓打交道，不懂如何应对村两委换届、农村综合整治等工作，不了解农村最新政策……这些青年人才的本领匮乏让干了16年农村工作的董永亮着急。

在董永亮看来，开设“青年夜校”的初衷是，“让这些年轻人补上成长这一课，为乡村振兴储备青春力量”。

在这所“青年夜校”里，大部分课程围绕农村工作设置，同样可谓“土味”浓郁。授课内容包含《农村两委换届的几点思考》《以法治思维处置农村工作》《国土业务知识》等20余门课程，考虑到青年人才发展提升的需求，还专门安排了公务员、事业单位笔试面试技巧等课程。

今年3月1日“青年夜校”正式开课，每周一次，目前课程已排到8月。

掏干货，说实话——从一开始，“青年夜校”便立下这条不成文的规矩。登上讲台的都是具有丰富农村工作经验的老党员干部，小到和老百姓说话的语气，大到各项急难险重工作的应对方式，生动鲜活的案例信手拈来，极大提高了学员的积极性。

刚刚结束的村两委换届工作中，29岁的乡镇干部袁青便有了学以致用的机会。第一次参与换届并负责选民身份核对工作，袁青认为，“青年夜校”的学习让自己“有了底气”。

“还没到周一，我们就早早盼着夜校开课了。”33岁的崔默然担任崔家村支部书记助理已两年，他坦言自己是以小学生的心态充电加油、提升自我。

田柳镇镇长金圣凯介绍，如今，该镇已成立青年人才党支部暨青年人才联盟，进一步畅通优秀农村青年入党通道，为农村基层党组织输送年轻血液。（记者 邢婷）

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