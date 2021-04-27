原标题：把顶尖学生引入人工智能领域

北京大学校长郝平25日在庆祝清华大学建校110周年大会致辞中透露的一则消息，迅速引起业内外的关注。郝平说，两校最近联手建立通用人工智能实验班（简称“通班”），进一步探索和深化教育综合改革。

记者了解获知，通班均由北京大学人工智能研究院院长、北京大学讲席教授、清华大学基础科学讲席教授朱松纯领衔。北大通班设在元培学院，已于今年春季学期开课；清华通班设在自动化系，目前已开始招生。

为什么中国的两所顶级高校要联手开设通用人工智能实验班？人工智能通才是怎样的人才，“通”体现在哪些方面？怎样培养？

通用人工智能有多重要？

中国参与国际竞争的必争之地

什么是通用人工智能？

“人工智能是1956年开启的一门新兴学科，当时的目标就是通用人工智能。人们希望研究出种种智能体，它可以是虚拟的人物，也可以是物理的机器人，这个智能体需要有自主的感知、认知、决策、学习、执行以及社会协作的能力，同时还要符合我们人类的情感、伦理和道德观念等，这就是通用人工智能。”2020年从美国归来的朱松纯，是全球著名计算机视觉专家、统计与应用数学家、人工智能专家，他曾多次获得国际大奖，三次问鼎计算机视觉领域国际最高奖项——马尔奖，曾任美国洛杉矶加州大学计算机视觉、认知、学习与自主机器人中心主任。

“可是，在提出这个主张后，到20世纪80年代，因为研究方法如符号表达、逻辑推理无法满足现实要求，当时出现了所谓的两朵‘乌云’。一朵‘乌云’叫作符号落地，是说我们日常生活中的猫狗、桌椅等物体及语音无法有效识别。第二朵更大的‘乌云’，是无法表达常识的推理，包括物理常识和社会常识。比如说，我们日常生活中怎么去抓握杯子、怎么叠衣服、怎么切菜等，都属于物理常识推理。社会常识就是人与人打交道时的基本常识，比如我知道你想什么、你的意图是什么、你的价值观是什么等。”朱松纯举例说，因为这两朵“乌云”，人工智能研究进入了一个接近30年的漫长寒冬。

2016年，阿尔法围棋（AlphaGo）战胜围棋世界冠军的消息再一次引发了公众对人工智能的讨论。目前，人工智能前沿领域的顶级科学家正在寻求一个统一的人工智能架构，以实现人工智能从解决单一任务为主的弱人工智能向解决复杂任务，甚至自主定义任务的通用人工智能转变。“现在，人工智能领域呈现出对内融合统一、对外交叉升级的发展态势。”朱松纯总结。

人工智能技术作为引领新一轮科技革命和产业变革的核心战略性技术，正在对经济发展、社会进步、国际格局等方面产生重大而深远的影响。而通用人工智能，是未来10至20年国际人工智能研究的前沿和竞争的焦点。“从国家安全、经济发展方面来看，这是一个极为重大的领域，也是中国参与国际竞争的必争之地，是一个主战场。”朱松纯强调。

为什么要开设通用人工智能实验班？

社会需求大，人才缺口大

我国人工智能领域的人才培养现状如何？

还在美国时，朱松纯录取过很多北大清华的学生。通过学生们的成绩单，他能清楚地了解国内课程的布局。“与人工智能有关的学科有自己的内涵和核心课程，而人工智能只被看作是一个应用领域，一般只占培养课程的10%~15%。同时，一些课程往往集中在当前的热点上。”

“显然，这完全无法满足人工智能人才培养的需要。”朱松纯表示，人工智能是一个非常大的交叉学科。从产业角度看，国内人工智能产业在2016年快速发展后正步入一个新阶段，人工智能也被写入国家战略。“现在很多家长希望孩子学人工智能，因为社会需求非常大，人工智能产业的人才缺口非常大，即便天价薪金也难以找到合适的人才。”

正因如此，朱松纯回国后做的第一件事，就是把人工智能人才培养的课程体系建起来，而通班是实施这个课程体系、培养能够全面掌握人工智能体系的人才平台。“这是一件迫在眉睫的事情，中国要在人工智能的国际竞争中胜出，就需要大量人才。我们要打造一支人工智能的研究队伍，不能只靠从国外引进。从长远来看，通过培养把我们的顶尖学生引入人工智能领域，是我们办通班的核心目标。”

如何培养人工智能人才？

“促进人工智能向通用方向拓展”

“我去年10月回国后做了两件事”，朱松纯举起两本厚厚的册子说道：一是和很多老师一起讨论了两三个月，敲定了这本北大通班课程体系设置（试用）；二是做了这个通用人工智能的研发计划，并筹建北京通用人工智能研究院，联合北大清华共同实施。

记者了解到，北大通班由人工智能研究院负责提供教学安排，面向元培学院招生。元培学院院长李猛说：“无论是学生自由选择课程、自由选择专业的元培教育模式，还是学院已经开展的多个跨学科人才培养项目和通识教育核心课程体系，都与通班的办学理念相契合。”李猛表示，元培学院将配合通班，将人工智能的项目与北大在理工农医、人文社科艺术等领域的优势学科结合起来，促进人工智能向通用方向拓展。

清华大学是我国乃至世界人工智能领域一支重要的学术力量，聚集了李衍达院士、张钹院士、戴琼海院士等一大批人工智能领域顶级学者。清华大学自动化系主任张涛告诉记者：“我们之前经过很久的酝酿，确定了通班的培养方案。原来自动化系的学生同时要学习很多硬件、软件课程，通班的培养方案对课程进行了优化调整，增加了人工智能方面的内容。”

北大人工智能研究院副院长李文新负责组建北大通班并分管教学，她说：“今年1月下旬，面向元培学生，北大完成通班首届招生，共招收了26名学生。我们的培养方案中除了针对通班挑选的数学、物理、计算机的核心课程之外，将倾力建设7门人工智能核心课程，4门人工智能与人文社科艺术哲学交叉的创新课程，3门人工智能系统实习实践课程以及与研究生课程共享的一系列人工智能领域前沿选修课程。”

北大通班已于今年春季开课，本学期为通班单独开设了“人工智能初级研讨班”“人工智能引论”小班习题课，下学期将为通班单独新建“理论物理”“人工智能系统实践”和“人工智能伦理与治理”等课程。

清华通班也于近日启动招生。清华自动化系按自动化大类招生，在一年级第二个学期，学生要分流选择专业，外系的学生也可以申请转专业进入自动化系。这时，学生可以报名通班，最后经选拔将有30名学生进入通班学习。

培养怎样的人工智能人才？

“通识、通智、通用”

“一流大学要有一流的本科教育。”朱松纯认为，通班在本科新生中招收学生进行系统培养，以回应国家在人工智能方面的战略需求。通班以培育“通识、通智、通用”的世界顶级复合型领军人才为培养目标，在课程设置方面，以通用人工智能为核心建设知识体系，开设课程涵盖人工智能六大核心领域，包括视觉、语言、认知、机器人、机器学习、多智能体等。

朱松纯解释说：“人工智能对外交叉，与人文社科、音乐美术等都有交叉，比如人工智能可以作画、写诗、编曲、演奏音乐，还需要融通人类的美学与价值观，因此通班的学生要有新的基于人工智能建模的通识教育。通智就是说，对人工智能六大领域，通班学生都要学习，一个人只有把这六个领域都搞懂了、融会贯通了，才能说是人工智能领域的人才或专家。第三是通用，人工智能现在被各行各业所应用，比如说医疗、教育、金融、制造等等，所以通班的学生需要深度进入各行各业，这是我们的人工智能实践课程要实现的目标。”

北大法学院副院长、人工智能研究院副院长杨晓雷认为，未来，人工智能技术重要的使命之一是促进人文、社会科学的研究及相关领域生产生活的发展改善。“这样的交叉，既在传统基础上促进人文科学和社会科学发展，又可以促进人工智能理论结合具体应用场景的深入研究和知识体系构建，进而培养符合未来社会需要、懂人工智能和其他各种学科交叉知识、具有跨领域能力的高水平通识人才，探索人工智能时代的社会、经济、制度、文化等新的社会文明形式和内容。”（记者 晋浩天 本报通讯员 张宁）

(责编：温璐、李依环)