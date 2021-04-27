人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

重庆彭水职业教育中心将非遗技艺搬进课堂

学好老手艺 拓展新职业

蒋云龙  赵  勇
2021年04月27日05:34 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“花瓣，要用乱针叉绣，才能体现出颜色的渐变；叶子，要用捆绣，体现出厚重的质感；枝条，要用缠绣，才富有立体感……”在重庆市彭水苗族土家族自治县职业教育中心的麻兴姐苗家刺绣工作室，苗家刺绣传承人麻兴姐正在教授2020级服装国际研修班的学生们苗家刺绣。

　　“工作室是我们传授技艺、培养传承人的好平台。”麻兴姐介绍，2016年，学校设置了大师工作室，请她为学生传授非遗技艺。按照3年的教学安排，第一年主要教针法，第二年创作小件作品，第三年创作大件作品。“每周4节课，看到孩子们一点一滴地积累成长，苗家刺绣技艺在传承，我很开心。”麻兴姐说。

　　在彭水职业教育中心，共有苗家刺绣、蜡染、剪纸等领域的5位非遗传承人，开设了5个工作室。“将非遗技艺融入职业教育，已经成为我们的办学优势，也是学生就业的加分项。最初，我们没有师资，学校就聘请非遗传承人，由传承人来带老师、教学生，形成师资团队。”彭水职业教育中心负责人赵学斌说，现在学校把非遗技艺纳入课程设计，在服装、旅游、民族工艺品制作等专业，苗家刺绣、蜡染、剪纸等非遗课程已经是必修课。

　　让非遗传承人进驻学校，通过“工作室+教室+实训室+双创基地”的模式，彭水职业教育中心形成了以传承人工作室为主，教室、实训室、双创基地为补充的立体育人课堂。蜡染传承人王光花说，非遗走进学校，不仅能传承发扬非遗技艺，更能成为学生求职路上的闪光点，拓宽他们的就业路。

　　2015级服装研修班的王海燕在校期间选修了苗家刺绣，3年的学习让她熟练地掌握了10多种针法，创作出了自己满意、老师赞赏的作品。如今她在当地的一家旅游企业工作，专门从事蜡染、苗家刺绣、剪纸等非遗作品的讲解工作。

　　王海燕的同学廖川会在国外研修期满后，因为过硬的技艺，公司再次与她签约两年。“这是对我技艺的肯定。”廖川会说，自己学的是服装专业，在校学习的蜡染、刺绣、剪纸等非遗技艺让她设计的服装显得更有特色，很受欢迎，这也是能够再次签约的关键。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月27日 12 版）
(责编：郝江震、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部