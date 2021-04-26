新华社北京4月26日电（记者戴小河）记者26日从中国物流与采购联合会获悉，22日至25日在京举办的“中国外运杯”第七届全国大学生物流设计大赛，共吸引5万名师生、近1万支参赛队伍参与。其中，363所学校的656支参赛队获得进入全国设计大赛的资格，参赛规模创历史新高。

本届大赛自2020年10月启动以来，得到全国开设物流专业高校的重视和积极响应，纷纷举办校内选拔赛，通过层层选拔，最终有90支参赛队进入决赛。经过23日至24日的激烈角逐，大赛决出一、二、三等奖。

中国物流与采购联合会副会长任豪祥表示，“十四五”规划纲要勾画出现代物流体系建设蓝图。大赛不仅是企业发掘人才的重要平台，也是深化产学研合作、校企合作，将企业实践中的新模式、新技术和新业务不断融入教学的重要抓手。

任豪祥说，大赛由中国物流与采购联合会主办，中国外运股份有限公司冠名赞助并提供案例支持，决赛由北京物资学院组织承办。大赛对推动高校物流教学改革、促进理论学习与企业实际需求紧密结合，推进校企合作和大学生就业有重要意义。

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