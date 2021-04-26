人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

第七届全国大学生物流设计大赛参赛规模创新高

2021年04月26日17:33 | 来源：新华网
小字号

新华社北京4月26日电（记者戴小河）记者26日从中国物流与采购联合会获悉，22日至25日在京举办的“中国外运杯”第七届全国大学生物流设计大赛，共吸引5万名师生、近1万支参赛队伍参与。其中，363所学校的656支参赛队获得进入全国设计大赛的资格，参赛规模创历史新高。

本届大赛自2020年10月启动以来，得到全国开设物流专业高校的重视和积极响应，纷纷举办校内选拔赛，通过层层选拔，最终有90支参赛队进入决赛。经过23日至24日的激烈角逐，大赛决出一、二、三等奖。

中国物流与采购联合会副会长任豪祥表示，“十四五”规划纲要勾画出现代物流体系建设蓝图。大赛不仅是企业发掘人才的重要平台，也是深化产学研合作、校企合作，将企业实践中的新模式、新技术和新业务不断融入教学的重要抓手。

任豪祥说，大赛由中国物流与采购联合会主办，中国外运股份有限公司冠名赞助并提供案例支持，决赛由北京物资学院组织承办。大赛对推动高校物流教学改革、促进理论学习与企业实际需求紧密结合，推进校企合作和大学生就业有重要意义。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部