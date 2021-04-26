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首届新时代体育院校党建与思想政治工作创新论坛举行

2021年04月26日15:31 | 来源：人民网-教育频道
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首届新时代体育院校党建与思想政治工作创新论坛现场。（学校供图）

人民网北京4月26日电 日前，首届新时代体育院校党建与思想政治工作创新论坛在华中师范大学举行。来自浙江大学、武汉大学、华中科技大学、四川大学等36所高校的200余名思想政治工作者代表会聚武汉，共同探讨如何立足体育专业特色推进大学生思想政治工作创新，传承红色基因、培育时代新人。

我国思想政治教育学科的创始人之一、84岁高龄的华中师范大学教授张耀灿指出，在思想政治工作中要注重弘扬主体精神。“不管是教育者还是受教育者，都要树立主体意识，发挥主体作用和主观能动性。只有发挥好每个人的主体性，思想政治教育及其各项工作才能高水平高质量地完成。”张耀灿说。

井冈山大学原校长张泰城提到，红色文化资源承载了波澜壮阔的革命史、艰苦卓绝的奋斗史、可歌可泣的英雄史，具有强大的吸引力、感召力、向心力。红色文化中蕴含的理想信念、道德情操、意志品格、价值观念，就是体育课程的优质教育资源。要注重利用红色文化资源的多样形态，推动体育课程的创新。

武汉体育学院教授黄莉认为，中华体育精神折射出中国体育的价值导向与文化追求，也蕴含着丰富的思想政治教育元素。要将中华体育精神贯穿体育院校党建与思想政治工作的全过程，以中华体育精神的独特魅力提高思想政治教育的实效性，真正做到浇树浇根、育人育心。

据悉，本次论坛由教育部全国高校思想政治工作队伍培训研修中心（华中师范大学）和华中师范大学体育学院共同主办。论坛旨在聚焦热点、协同发力，互相借鉴、破解难题，拓宽沟通渠道、创新互动形式，进一步发挥体育专业的独特优势，打造成彰显体育专业特色的党建与思想政治工作交流平台。 （孙竞 高尚）

(责编：温璐、熊旭)

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