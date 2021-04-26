原标题：“启程吧！人民红”首站走进复旦大学 读好书悟初心话未来

人民网上海4月24日电（王文娟）23日，是世界读书日，人民网“启程吧！人民红”首站走进复旦大学，与校方共同开展“跟着总书记读好书”主题党日活动。在建党百年和党史学习教育背景下，活动促进青年学生在阅读中坚定理想信念，在奋斗中勇担时代使命，在“人民红”与“日月光华”交相辉映中学习党史、感悟初心、汲取力量。

复旦大学党委副书记许征致辞 人民网记者 翁奇羽摄

4435篇报道，十八大以来1450篇，登上头版391次……《人民日报》上的复旦始终同民族命运紧紧相联。“党史中的校史、党报中的复旦，记录着一代代复旦人传承《共产党宣言》精神，为党育人、为国育才，为革命前赴后继、为建设添砖加瓦、为改革建功立业。” 复旦大学党委副书记许征表示，长期以来，复旦大学与人民日报社保持着密切的合作关系，双方接力培育人才，携手高扬时代主旋律。围绕读好书、学党史，许征强调，以读书为起点的学习，引领双方进一步发挥各自平台优势、人才优势、学科优势和专业优势，共同讲好党的光辉历程和伟大贡献，宣传好、阐释好马克思主义中国化最新理论成果，回答好中国共产党为什么“能”、马克思主义为什么“行”、中国特色社会主义为什么“好”，让正能量更强劲，让主旋律更高昂。她表示，期待双方共同传承红色基因，践行时代使命，为培养担当民族复兴大任的时代新人，为全面建设社会主义现代化国家作出更大贡献，以更优异的成绩迎接建党100周年。

会上，人民网党委委员、监事会主席唐维红代表人民网向复旦大学赠送《<人民日报>中的复旦》合辑和《这里是中国》《70年70问》图书；复旦大学校党委副书记许征代表校方向人民网赠送了“习近平新时代中国特色社会主义思想研究工程”和“当代中国马克思主义研究工程”系列图书、《共产党宣言》首个中文全译本出版一百周年纪念邮折。

学党史 从党报党网中洞悉大事和大势

人民网党委委员、监事会主席唐维红分享《今天，我们怎么读党报党网》 人民网记者 翁奇羽摄

“为什么要坚持读《人民日报》、人民网？” 人民网党委委员、监事会主席唐维红通过解读人民日报头版文章和重点报道，阐释了坚持看党报党网的重要性和必要性。

唐维红分析了当天和近期《人民日报》的头版及重要报道，提出通过读党报党网，不仅能及时了解最近发生的大事，还能读懂当前国家发展、社会进步的“大势”；同时，也能学到思考问题和解决问题的方法，帮助青年人成长成才。

“人民网也有‘早自习’。”唐维红告诉同学们，从2020年开始，人民网建立了“晨读党报”的机制，每天早上八点半，党委委员会轮班带领全体人员认真研读人民日报的头版和重要的报道。通过“晨读党报”，记者不仅可以了解最新的方针政策，还会发现当前的重点报道线索在哪里。这种“早自习”已经成为人民网政治学习的新抓手，业务交流的新平台，培训员工的新途径，天天在坚持。

“当代中国青年是与新时代同向同行、共同前进的一代，生逢盛世，肩负重任。” 唐维红建议同学们不妨每天抽出一点课余的时间，看看党报党网，这既是学党史的一种方式，也是读懂大事、洞悉大势，掌握方法，成长成才的有效途径。

悟初心 新闻是正在发生的历史

复旦大学马克思主义学院青年教师、星火党员志愿服务队队员唐荣堂分享《真理的味道——中共党史中的复旦大学》 人民网记者 翁奇羽摄

“讲好老校长追寻真理的故事，传播好马克思主义理论是一件很有意义的事情。”复旦大学马克思主义学院青年教师、星火党员志愿服务队队员唐荣堂以“真理的味道——中共党史中的复旦大学”为题，详细介绍了中国共产党和复旦大学在建党时期的缘分，让学子们感受到复旦赓续百年的红色基因。唐荣堂谈到两点感悟：学好党史的同时，要求在校史、报史当中寻找红色资源，作为今天学习重要的支撑；在感悟党史、校史、报史当中，让三者形成有机互动，从中汲取强大的继续前进的精神力量。

“作为一名编辑，每当我在编辑版面的时候捕捉到复旦两个字，都会特别激动，透过纸端与母校这种特殊的连接，让我在毕业之后的这么多年里，依然可以近距离感觉到复旦的温度。”人民日报总编室编辑孟思奇是复旦大学新闻学院校友，再回母校，她生动地讲起“党报刻度上的复旦”：“工作之余，在数据库逐一翻读了《人民日报》创刊以来所有关于复旦大学的报道，4000多条报道串起来，就像一个一个刻度，让我在时空穿梭之中看到了中国行进路上的复旦智慧，也看到复旦和全民族一起砥砺奋进的步伐。”

人民日报总编室编辑孟思奇分享《党报刻度上的复旦》 人民网记者 翁奇羽摄

孟思奇说：“新闻是正在发生的历史，从1948年到2021年，一路翻看过来，就像在翻看一部浓缩的复旦史，复旦这个关键词也串起了人民日报的变迁。”

办实事 “领导留言板”上220万个初心故事感动学子

人民网网上群众工作部张超分享《什么是找领导办事的正确打开方式》 人民网记者 翁奇羽摄

人民网网上群众工作部张超通过讲述2020年人民网报道《什么是找领导办事的正确打开方式》创作历程，向同学们介绍了人民网近年重点打造的网上群众工作平台“领导留言板”有关情况。

“领导留言板”是人民网专门为中央部委和地方各级党委政府主要负责同志搭建的网上群众工作平台。创办15年来，各级领导干部回应网民诉求已达220万件，这样大规模、长期性的干群互动，生动体现着中国特色社会主义民主的广泛、真实、管用。党史学习教育开展以来，“领导留言板”又正在成为“我为群众办实事”实践活动的重要网络抓手，多家部委、多个省份正通过“领导留言板”平台积极查访民意，回应民声。党员干部长期秉承“以人民为中心”理念给老百姓办实事的故事生动鲜活，引发了在座同学和老师们的浓厚兴趣。

开新局 跨越百年与青年学子对话

人民日报社上海分社副社长李泓冰分享《2049，中国等着阅读你们的新童话》 人民网记者 翁奇羽摄

“100年前，那个夏日，13位中国书生，走进上海法租界望志路那条僻静的小马路，一幢极不起眼的石库门建筑，围着一张长餐桌的梳背椅或圆凳，悄然坐定——当他们起身没入云海，一场红色狂飙席卷中国，28年后，四万万人口的东方古国便天翻地覆，诞生了红色政权……28年，几位书生干成这样一件事情，像不像童话？”

“2049年，给你们28年，你们会写出什么样的新童话？”人民日报社上海分社副社长李泓冰以“2049，中国等着阅读你们的新童话”为题，带领青年学子开启了一段跨越百年的对话。

“历史虽然堆积了众多难题，先辈用鲜血和生命帮我们已经解开了太多，但待解的附加题仍然在你们的手上，解题的思路就在最细节、最基础的地方，要用热爱、谦卑、脚踏实地才有可能迎刃而解。”李泓冰寄语青年们：“命运吻我以痛，我却报之以歌。但对痛的命运仅仅抱之以歌远远不够，更要报之以改变，哪怕是极其细微的改变，那样才能点点滴滴汇成汪洋，才能托举2049更美好的中国模样。”

主题党日活动现场 人民网 龚莎摄

会上，人民网党委委员、监事会主席唐维红表示：“今天，我们比任何时候都更加希望融入以同学们为代表的年轻人中，这也是我们走进校园的初衷之一，不仅是我们乐意听到你们的声音，更重要的是未来属于青年，未来属于你们，希望你们在党报党网中发出自己的声音，展示青年一代的风采。”

复旦大学马克思主义学院2020级硕士生葛世林说：“这次党日活动，让我们感受到真理的味道非常甜。”

“作为一名青年人，我感到‘晨读党报’在这个时代依然是非常重要。”复旦大学新闻学院2018级本科生刘浩然感叹，“作为一名新闻专业的学生，希望未来自己也能加入到党报人的事业中，将祖国的正能量故事和主旋律的声音传播到更远的地方去。”

复旦大学马克思主义学院2020级硕士生李扬潇表示：“各位老师对于党史的梳理，让我明白了时代和民族给予青年人的历史重任，疫情也让百年未有之大变局的轮廓更加清晰地展现在大家的眼前，时代正在考验着我们的国家，也磨砺着每一个马克思主义研究者、社会主义的接班人。”

本次“跟着总书记读好书”主题党日活动，是“启程吧！人民红”复旦大学站的多项活动之一，23日晚还举行了以“党媒责任与青年信仰”为主题的“不止新闻”校园夜话互动交流活动。围绕建党百年和党史学习教育，2021年，人民网将走进全国多所高校，与青年学子交流，传递“百年追梦，奔向未来”的精神，庆祝建党100周年。

(责编：温璐、熊旭)