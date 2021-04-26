扶婧颖

如果问一位“90后”对学生时代有哪些记忆？

他可能会告诉你，记忆中有缓缓落下的投影大屏，有老师写满黑板的习题，还有擦黑板时的尘土飞扬。

如果问现在的中学生，如今的学校是什么样？

“智慧黑板”“云课堂”“用大屏幕做实验”……他们也许会用这些充满着科技感的描述来回答。

现在的教学装备到底有多炫酷？

近日，“人民探展”记者来到厦门，走进第79届中国教育装备展示会，亲身体验智能化教育装备带来的变化。

随着教育信息化2.0时代的来临，越来越多智能教育装备走进校园、走进课堂。教育信息化的发展及大数据的应用也在切实改变教学方式。

从中国第一代多媒体电子教室，到教育信息化1.0时代的“校校通”“三通两平台”“全面改簿”，再到教育信息化2.0时代的智慧教育，教育行业发生着重大的变化，但立德树人的初心使命从未改变。

在教育信息化2.0时代，联想致力于让智慧教育回归到“教与学”的根本，通过以“用”为核心，以“数据”为驱动，提纲挈领为教师减负增效、助学生提升成绩、帮学校提升办学质量。

未来，智能技术更多地应用到教育教学实践中，将给教育发展带来哪些惊喜？我们一起期待。

(责编：温璐、熊旭)