袁子涵

随着经济社会发展，社会对于0-3岁婴幼儿的托育需求十分旺盛。中国人口与发展研究中心去年启动了3岁以下婴幼儿照护服务体系建设实证研究项目，调查显示，目前国内3岁以下托育服务供给不足，主要面临机构数量少、行业标准缺失、服务人才缺口大等问题。近年来，国家出台一系列相关政策，鼓励托育市场向普惠化、多元化、专业化模式发展转变。

对0—3岁婴幼儿进行专业照料和培育是非常重要和必要的，这些“小奶娃”的健康成长关系着民族的未来。在推动产业规模增长的同时，社会更要关注托育服务的质量。通过有效监管、专业规范以及全面的配套政策，促进行业持续健康发展，保证托育服务质量，让家长真正安心。

严把托育关，应严控准入标准。婴幼儿是缺乏自我保护能力的弱势群体，必须在婴幼儿周围划出规避高风险隐患的保护圈，用制度筑牢首道安全墙，最大限度减少婴幼儿在托育机构的安全隐患。对从事托育行业的机构及人员，应建立完善的准入制度，在托育机构准入及服务人员入职时，即进行强制报告、查询审查和综合评估，从源头上避免存在职业道德隐患的机构和个人进入托育行业，从而实现准入的精准识别、精准卡限、精准管理。

严把托育关，应实现全程规范管理。2019年10月，国家卫健委印发《托育机构设置标准（试行）》和《托育机构管理规范（试行）》，规定了托育机构场地、设施、人员、管理等多方面的具体标准。然而，两部“托育国标”要想有效实施，还要明确管理部门“谁来主管，谁来主办，谁来监督”的责任。在托育机构及人员的全程管理中，各相关部门应落实分级、属地管理责任，设立相关的监管程序，打通部门间的信息区隔。自托育机构在登记部门注册登记起，卫生健康、公安、应急管理、民政、市场监管等部门就可以联动启动监管程序，在卫生健康备案、安全防范、消防监督检查、资产管理、饮食用药安全等方面展开常规和突击检查，促使行业服务更加自律、健康、透明。

严把托育关，应加强行业专业化运行。目前，居民对于托育服务的需求旺盛，但托育机构的从业人员仍是一个没有得到专业认证的群体。针对0-3岁的婴幼儿托育，国家尚未设立单独的教师资格证书，学校也普遍没有设置该年龄段的托育专业。面对托育市场的巨大缺口和托育专业的明显空白，社会各方应形成共同合力，保障托育行业的专业化发展与运行。加大对托育服务人才支持，在高职院校增设托育服务学科专业，增加专业人才供给，同时提高托育服务从业人员在职培训力度，保障现有托育服务质量稳步提升。有关部门和专家学者更可以探索成立指导婴幼儿照护服务的专业机构，负责制定托育行业标准，开展行业内独立的第三方评估，助推托育行业的全面专业化发展。

推动“幼有所育”，做好托育服务“后勤员”，既要促进发展、增加数量，更要规范管理、保障质量。相信随着规定的完善、从业人员素质的提高和社会投入的不断增加，婴幼儿托育环境会更安全、质量更高，让众多家庭摆脱“托育难”的焦虑。

(责编：温璐、熊旭)