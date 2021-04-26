原标题：教育部发布十条作业管理新规

为减轻学生过重的作业负担，近日，教育部发布《关于加强义务教育学校作业管理的通知》（以下简称《通知》），明确提出把握作业育人功能、严控书面作业总量、提高作业设计质量等十条要求，切实发挥好作业的育人功能。

科学认识与把握作业育人功能

作业为什么会成为让学生甚至家长苦恼的存在？作业功能的异化是一个重要的原因。据报道，在一些地方，作业被异化为追求分数的策略，为提高成绩，教师给学生布置大量重复性、记忆性的作业。有时，作业甚至成为变相“惩罚”学生的手段。此外，为减轻课堂教学压力，一些教师采用布置课外作业的形式让学生带回家由家长指导完成，作业又被异化为转嫁课堂教学压力的方式。

针对当前存在的作业功能异化的问题，《通知》第一条就明确，各地各校要把握作业的育人功能，把作业作为学校教育教学管理工作的重要环节，作为课堂教学活动的必要补充。

如何才能切实发挥作业的育人功能？对此《通知》提出了多条具体举措。一是要加强作业完成指导。教师要充分利用课堂教学时间和课后服务时间加强学生作业指导，培养学生自主学习和时间管理能力，指导小学生基本在校内完成书面作业，初中学生在校内完成大部分书面作业。

二是认真批改反馈作业。教师对布置的学生作业要全批全改，并采取集体讲评、个别讲解等方式有针对性地及时反馈，加强对学习有困难学生的辅导帮扶，切实解决学生在学习中遇到的问题。同时，《通知》明确提出不得要求学生自批自改，严禁给家长布置或变相布置作业，严禁要求家长批改作业，让作业回归到学校育人环节中来。

三是创新作业类型方式。学校要合理布置书面作业、科学探究、体育锻炼、艺术欣赏、社会与劳动实践等不同类型作业，充分体现“五育并举”，促进学生全面发展。

严控书面作业总量，提高作业设计质量

针对作业数量过多、学生压力过大的问题，《通知》强调要严格控制书面作业总量，并区别不同学段和年级做出了具体时间要求。其中，《通知》要求小学一二年级不布置书面家庭作业，小学其他年级每天书面作业完成时间平均不超过60分钟；初中不超过90分钟。

教育部基础教育司司长吕玉刚表示：“客观地讲，学生完成作业的时间是有差异的，既有学习能力的因素，也有个人学习习惯的因素。这次《通知》提出来完成作业的时间要求，既要保障学生能够完成基本作业，同时又不至于给学生造成过重的负担，不影响孩子的锻炼和睡眠时间，保障学生的身心健康。这次文件中有两个字是‘平均’，学生平均完成作业的时间不是绝对的。有的学生需要多花时间，有的学生可能少花时间，这是有差异的。”

作业总量减少，家长难免担心，是否会影响学习效果。对此，吕玉刚指出，作业设计是非常核心的问题。《通知》明确要求提高作业的设计质量，减少不必要的、重复的、机械性的作业。首先，要求学生能够完成基础性作业。“我们鼓励学校探索一套科学的、完善的、基础性的作业，充分发挥基础性作业的诊断功能。”

“对完成基础性作业仍有困难的学生，老师要加强指导帮扶，帮助他分析原因，巩固知识，提高作业完成质量。与此同时，对学有余力的学生，要适当布置拓展性作业，照顾到不同学生学习的需要，这也是一种因材施教。《通知》对学习困难和学有余力的学生都兼顾到了。处理好这些关系，既要求学生完成规定的既定作业，又要保证学生的学业质量，实现作业和学习成绩、学习质量相统一。”吕玉刚表示。

多方协同治理，健全作业管理机制

如何更好地把作业管理的要求落下去，切实收到减负增质的成效呢？北京小学校长、教育部基础教育教学指导委员会委员李明新认为，各地各校应该从三个“协同”的角度，把握《通知》综合治理的理念和思路。

一是校内校外协同。在作业的管理、设计、布置、批改上，《通知》不只给学校提出了明确要求，同时特别给校外培训机构提出了明确要求，坚决防止培训机构给中小学生留作业，而且把禁止留作业作为培训机构日常监管的重要内容。这样以避免出现校内减负，校外增负的问题。李明新指出：“目前学生作业负担重，很大程度上与家长给孩子报各种学科类培训班，以及校外培训机构给学生大量布置作业有密切关系。因此，只有校内校外同时减负才有利于教育生态的恢复。”

二是学校家庭协同。此次《通知》中的一个亮点就是明确提出家长的责任定位，指出家长要履行家庭教育主体责任，合理安排孩子课余生活，有责任督促孩子主动完成作业，提出不额外布置其他家庭作业的要求。李明新表示：“不允许教师给家长布置作业，不得要求家长批改作业，不等于家长放弃对孩子学习的监护责任。从家庭教育的角度，督促孩子培养良好学习习惯和责任感，培养自主学习、自我管理的能力，实现家校协同育人，是家长不可推掉的教育责任。”

三是行政教研协同。李明新表示，在《通知》中，教育行政的作用体现在作业管理的规划、评价、督导上，同时教研部门被纳入到减负提质、作业研究的工作中来。《通知》指出教研机构要加强对作业设计的研究与指导。“因此，教研部门一方面要把教学研究的视角延伸到作业领域，另一方面有责任对广大教师进行专门的培训与指导，以助力校本研究和教师专业发展。”（记者 唐芊尔）

(责编：温璐、李依环)