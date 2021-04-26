杨立平

原标题：如何推动学校国防教育工作高质量发展

党的十九大报告提出，坚持走中国特色强军之路，要加强全民国防教育。强大的国防是国家、民族生存与发展的基本条件，推进国防教育是全党全国人民共同的事业。学校国防教育工作是全民国防教育的基础，是实现立德树人根本任务的有效途径。习近平总书记指出，要加强全民国防教育，巩固军政军民团结，为实现中国梦强军梦凝聚强大力量。习近平总书记的重要指示为深化学校国防教育改革提供了根本遵循、指明了前进方向。

为深化学校国防教育改革，提高青少年学生综合国防素质、国家意识、国防意识和忧患意识，“十三五”期间，教育部以“国防教育示范学校、特色学校”创建示范项目为抓手，在全国范围内综合认定6907所学校为“国防教育特色学校”，认定1932所学校为“国防教育示范学校”，推动学校创造性地开展国防教育，鼓励创新发展，探索典型经验，突出区域特色，发挥示范引领作用，辐射带动各级各类学校国防教育工作创新发展。国防教育示范学校、特色学校的创建，有利于深化学校国防教育改革，提高青少年学生综合国防素质、国家意识、国防意识和忧患意识，培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力，以机制创新带动学校国防教育深入开展和提高质量，有效发挥国防教育的育人功能和综合效益。

在“十四五”规划的开局之年，如何在新时代背景下更好地发挥国防教育特色学校、示范学校的示范引领作用，推动学校国防教育工作高质量发展，我们进行了以下几点思考。

一是要创新机制，深化教学改革。在“建设高质量教育体系”的语境下，国防教育特色学校、示范学校的教育教学改革要坚持德智体美劳“五育并举”，以提高青少年综合国防素质为基本要求，着力强化育人功能，着力创新方式方法，着力加强条件保障，健全校内校外密切结合的学校国防教育网络，促进学校国防教育与德育、智育、体育、美育有机融合。学校和教师要因地因校制宜，根据当地经济社会发展与学校教育实际，充分挖掘和利用当地自然人文环境和历史文化传统等教育资源，创新教育方式方法和载体，凸显本地区学校国防教育工作特色，推进学校国防教育深入发展。鼓励学校依托“互联网+”、微课等方式，充分利用优质国防教育教学资源，增强学校国防教育的开放性、体验性和实践性，在育人机制的创新中提升国防教育的生机与活力，在教育手段的创新中强化国防教育实效，在工作方式的创新中加强国防教育保障。

二是要强化监督，优化考评机制。国防教育特色学校、示范学校应以机制创新为持续动力，不断提高学校国防教育的组织管理水平。学校分管国防教育的领导和工作部门应主动了解和实施国家国防教育政策，提高履行国防教育职责的能力。要切实将国防教育纳入学校重要议事日程和年度工作计划，协调解决实际问题。调动学校德育管理部门、共青团、少先队等方面的积极性，形成多部门配合开展国防教育的工作合力。各地教育行政部门应加强对国防教育示范学校、特色学校创建活动进行监测评估，并适时开展国防教育示范学校、特色学校复核工作。以复核工作为契机，全面总结成果，深化改革创新。在复核过程中，对建设成效不佳的国防教育示范学校、特色学校要进行督促整改，对经整改仍不到位的应启动退出机制。

三是要加强宣传，促进经验交流。各地教育行政部门应充分发挥报刊、电视和新媒体等方面的作用，对国防教育示范学校、特色学校在经验积累和典型示范等方面的作用进行广泛宣传。通过组织开展本区域内的国防教育示范学校、特色学校经验交流活动，建立国防教育示范学校、特色学校带动其他学校开展国防教育的工作机制。同时，要继续举办好全国学校国防教育典型案例遴选工作。2019年起，在教育部的指导下，浙江传媒学院结合办学特色和优势，承办全国学校国防教育典型案例遴选工作。为承办好教育部全国学校国防教育典型案例遴选工作，学校专门成立国防教育研创中心，打造一支素质过硬、专兼结合、善于创新的国防教育教学队伍。通过开展全国学校国防教育典型案例遴选工作，有效促进了国防教育示范学校、特色学校总结交流经验，发挥示范引领作用，从而辐射带动各级各类学校创新发展。

（作者为浙江传媒学院党委书记）

(责编：温璐、李依环)