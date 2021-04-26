原标题：浙江农林大学：户外运动课风靡校园内外

正在上《户外运动》课的学生。浙江农林大学供图

砍柴、生火，烧水、做饭。岩降、溜索，攀树、走扁带，皮划艇、桨板……近年来，户外运动越来越成为百姓，特别是年轻人闲暇时间健身休闲的一种生活方式。在浙江农林大学，《户外运动》课程更是成为最受学生欢迎的课程之一。

这些天，浙江各地风和日丽。浙江农林大学校园里，100多亩的东湖水面上，不时会有红色、黄色的桨板或皮划艇在水面上飞速前行，成为一道亮丽的风景线。

为提升学生野外生存能力，浙江农林大学从2002年开始，在国内高校中率先开设野外生活生存训练《户外运动》课程，并成为教育部首批开展的“全国大学生野外生活生存训练”7所试点高校之一。

上述水上运动即是浙江农林大学开设的户外运动课程之一。其他课程还有背包装填及上下肩技术、山地穿越、岩降、溜索接下降、户外绳结、野外保护站设置、特殊地段行进、搭索过涧、攀树、绳索技能、露营技能等，课程安排在4个学期，每个学期各有侧重。

该校体育与军训部副主任、《户外运动》课程负责人周红伟介绍，课程主要依托区域山地资源，结合农林学科专业特色，建立户外运动与农林学科协同模式，主要为农林学科学生专业能力发展奠定良好基础和安全保障，同时通过户外教育，传播户外安全理念，规范户外行为，形成并促进学生对户外运动的认识，提高学生户外技术操作的规范性和熟练性。

王心怡是森林保护171班学生，主要学习了攀岩、速降、划船、生火野炊等项目技能。他认为，在户外运动课中得到的最大收获，就是提升了野外生存能力，“无论是今后参与野外调研还是专业实习都会有很大的帮助。”来自外语174班的林宋颖曾在一次溜索前感到很害怕，但最终克服了恐惧，“增加了技能，锻炼了勇气。”

课程训练中，也曾有同学遭遇“意外”：有的同学在划皮划艇时翻了船，有的同学在野炊时半天也生不了火，有的同学攀岩到一半“上不去下不来”，有的同学到了山顶才知道自己有恐高症……“好在大家都有惊无险。”不少同学表示，正是这些“失败”和“意外”，了解了自己的不足、得到更好的成长，学习和掌握更多野外生存的技能。

据悉，户外运动如今已成为浙江农林大学最受学生欢迎的课程之一，每年有近2000人次参与这门体育课程。一些参与过课程的学生，走上工作岗位后还担任了所在单位和地区野外救援队的成员。周红伟说，近3年来，他们指导的学生先后参加省级、国家级户外攀岩比赛，有150多人次获得单项前八名，3次在全国大学生攀岩锦标赛中取得团体总分第一名。

据悉，从《户外运动》课程开设到现在，浙江农林大学已有30余名学生结合所学的知识，在户外领域就业和创业。俞灿良是2008届学生，毕业后专门从事户外拓展培训，成为浙江省乃至全国知名野外生存教练，多次参与并成功营救迷路驴友、被困游客近百人；2016届研究生张天志曾任浙江农林大学攀岩队队长，多次在攀岩比赛中取得优异成绩，大学毕业后专门从事青少年攀岩培训工作，是浙江省攀岩队主教练。

与此同时，该校还建立了户外俱乐部、户外协会和基于户外运动的全校性群体活动体系等，让越来越多的师生参与户外运动，提升野外生存能力，全面增强综合素质。（陈胜伟 记者 董碧水）

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