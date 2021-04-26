原标题：清华人用科研成果为母校庆生

昨天早7时，清华师生校友齐聚主楼广场，一场庄严的升旗仪式为清华大学110周年校庆拉开帷幕。和冠欣摄

水木清华，钟灵毓秀；行健不息，薪火相传。昨天，清华大学迎来110岁生日，校友们纷纷回到清华园，为母校庆祝生日。在当天举行的建校110周年庆祝大会上，清华大学校长邱勇寄语师生校友：“清华人最大的自豪，就是用自己勤劳的双手建设祖国壮美的事业；清华人最高的荣耀，就是把自己奋斗的足迹印刻在民族复兴的伟大征程上。”

无体育，不清华。为祖国健康工作五十年，这一理念已经深深融入清华人的血液中。昨天清晨，完成庄严的升国旗仪式后，清华大学110岁“生日会”以运动开启——第64届“马约翰杯”学生田径运动会在东大操场开幕。观摩运动会开幕式的材料学院1964级校友何富东回忆，当年在清华读书时，每天下午4点半，铃声响起，大家会纷纷放下手中的功课，来到操场，跑步、打球、游泳、滑冰……“大家都有一个信念：锻炼好身体，为祖国健康工作五十年。”何富东说，大学毕业后，自己一直保持着运动的习惯，直到现在身体依然很好。

操场上，清华学生挥洒汗水；实验室里，青年学子发起“头脑风暴”，大胆创新。在昨天开幕的第39届清华大学“挑战杯”学生课外学术科技作品展上，包括“安全自毁电池”“纯电动方程式赛车”等在内的215项清华学生创新成果集中亮相。“挑战杯”是清华历史最长、规模最大、水平最高的综合性学生课外学术科技作品竞赛，自1983年举办以来，引导了大批学生投身创新实践，不少创新成果已经落地，如航天航空学院学生团队研发的交叉双旋翼复合推进无人直升机项目，已入选北京市应急科技先进装备，2019年还收获了应急消防采购订单。

自强成就卓越，创新塑造未来。昨天10时，清华师生、校友齐聚新清华学堂，见证母校的110岁生日。“人民英雄”国家荣誉称号获得者、中国工程院院士陈薇，奥运冠军邓亚萍等校友纷纷亮相。

校庆大会上，邱勇说，110年来，自强不息的清华人始终以国家至上，以人民为先，在国家表彰的23位“两弹一星”勋章获得者中，有14位是清华校友。针对清华未来如何建设世界一流大学，邱勇谈了自己的思考。他认为，大学要尊重学术、尊重学者，努力营造宽松的学术氛围，倡导“十日画一水，五日画一石”的治学态度，成为人才汇聚的高地；大学要回归学术本真，摒弃浮躁功利的思想，鼓励学者“究天人之际，通古今之变，成一家之言”；大学要追求卓越，矢志奉献国家。他说，大学的卓越首先要体现在对本国、本民族发展作出的突出贡献上，要努力实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破，勇于攻克“卡脖子”的关键核心技术。

邱勇说，清华大学将以更大的决心、更大的气魄，全面提升办学水平，自信从容迈向未来，自强创新不辱使命，奋力开拓世界一流大学建设新格局，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦、推动人类文明进步作出新的更大的贡献。（记者 张航）

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