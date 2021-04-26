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教育部印发《关于加强义务教育学校作业管理的通知》

严禁给家长布置或变相布置作业

本报记者  张  烁
2021年04月26日05:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，教育部办公厅印发了《关于加强义务教育学校作业管理的通知》（以下简称《通知》），明确提出不得要求学生自批自改，严禁给家长布置或变相布置作业，严禁要求家长批改作业，让作业回归到学校育人环节中来。

　　“小学一二年级不布置书面家庭作业，小学其他年级每天书面作业完成时间平均不超过60分钟；初中不超过90分钟。同时，要求各地要把禁止留作业作为校外培训机构日常监管的重要内容，切实避免‘校内减负、校外增负’。”4月25日的教育部新闻通气会上，教育部基础教育司司长吕玉刚说。

　　吕玉刚介绍，《通知》共提出了10条措施，包括加强作业指导，教师要充分利用课堂教学和课后服务时间，指导学生尽量在校内完成书面作业，培养和提升学生的自主学习与时间管理能力；认真批改反馈，教师对布置的学生作业要全批全改，并采取集体讲评、个别讲解等方式有针对性地及时反馈，加强对学习有困难学生的辅导帮扶，切实解决学生在学习中遇到的问题；创新作业类型，学校要合理布置书面作业、科学探究、体育锻炼、艺术欣赏、社会与劳动实践等不同类型作业，充分体现“五育并举”，促进学生全面发展。

　　“‘十条要求’体现了对教育常识的尊重，肯定了作业存在的重要性与必要性，体现了作业设计的专业性与科学性，防止了作业管理的随意性。”北京小学校长、教育部基础教育教学指导委员会委员李明新介绍。

　　值得注意的是，《通知》要求确保作业难度不超过国家课程标准要求，鼓励学校系统化选编、改编、创编符合学习规律、体现素质教育导向的基础性作业。同时，针对学生不同情况，精准设计作业，根据实际学情，精选作业内容；鼓励布置分层作业、弹性作业和个性化作业。“鼓励教师科学设计探究性作业和实践性作业，探索跨学科综合性作业。切实避免机械、无效训练，严禁布置重复性、惩罚性作业。”吕玉刚说。

　　“不允许教师给家长布置作业，不得要求家长批改作业，不等于家长放弃对孩子学习的监护责任。从家庭教育的角度，督促孩子培养良好学习习惯和责任感，培养自主学习、自我管理的能力，实现家校协同育人，是家长的教育责任。”李明新说。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月26日 12 版）
(责编：郝江震、白宇)

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