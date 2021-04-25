人民网北京4月25日电 （宋子节、孙竞）为了进一步提升学生体质健康管理水平，针对当前新的变化，教育部印发了《关于进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》再次强调着力保障学生每天校内、校外各1小时体育活动时间，明确了体育家庭作业制度。

同时，《通知》强调要聚焦“教会、勤练、常赛”，逐步完善“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”学校体育教学模式，让每位学生掌握1至2项运动技能。要在全员参与的基础上，完善普及与提高的竞赛体系，强调要提升教师的能力和教学要求。

在完善体质健康管理评价考核体系方面，《通知》指出，要把体质健康管理工作纳入地方教育行政部门和学校的评价考核体系。建立日常参与、体育锻炼和竞赛、健康知识、体质监测和专项运动技能测试相结合的考查机制，对因病不能参加体育竞赛的，要从实际出发，分类指导，进行评价。

根据《通知》要求，要严格落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》要求，完善中小学生视力、睡眠状况监测机制。

“通过采取加强宣传教育引导、开齐开足体育与健康课、确保体育活动时间、提高体育教学质量和完善体质健康管理评价考核体系等措施，解决困扰我国青少年体质健康下降的瓶颈问题，形成全社会的联动机制，强化学校体育的内生动力，不断提升青少年体质健康水平。” 北京体育大学教授、运动与体质健康教育部重点实验室主任张一民就此谈到。

他指出，《通知》的出台恰逢其时，将有助于更好解决当前全国各地各校学生体质健康水平发展不充分、不平衡、超重、肥胖和近视眼等问题，也有助于进一步明确有关部门、学校、家庭各自在学生体质健康管理中的责任，共同促进中小学生体质健康。

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