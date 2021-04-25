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教育部：严禁要求家长批改作业 小学一二年级不布置书面家庭作业

2021年04月25日15:15 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月25日电 （宋子节、孙竞）近日，教育部办公厅印发了《关于加强义务教育学校作业管理的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》共提出了十条措施，概括起来主要是“把握功能、严控总量、提高质量、强化管理”4个方面。《通知》明确提出不得要求学生自批自改，严禁给家长布置或变相布置作业，严禁要求家长批改作业，让作业回归到学校育人环节中来。

《通知》要求学校要合理布置书面作业、科学探究、体育锻炼、艺术欣赏、社会与劳动实践等不同类型作业，充分体现“五育并举”，促进学生全面发展。

针对作业数量过多的问题，《通知》强调要严格控制书面作业总量，并区别不同学段和年级作出了具体时间要求。要求小学一二年级不布置书面家庭作业，小学其他年级每天书面作业完成时间平均不超过60分钟；初中不超过90分钟。同时，要求各地要把禁止留作业作为校外培训机构日常监管的重要内容，切实避免“校内减负、校外增负”。

教育部基础教育司司长吕玉刚在新闻通气会上透露，近年来，各省（区、市）高度重视作业管理，均在减负工作文件中提出相关要求。但是，个别地方和学校仍存在作业功能异化、数量过多、质量不高、育人功能发挥不够等问题。《通知》针对上述问题，立足于切实发挥好作业的育人功能和减轻学生过重的作业负担提出要求。

北京小学校长、教育部基础教育教学指导委员会委员李明新在新闻通气会上谈到，“十条要求”字里行间体现了对当前减负增质、作业管理工作的理性认识、深入研究和系统思维，具有鲜明的导向性。减轻学生过重的课业负担，最终是为了导向实施素质教育，促进学生德智体美劳的全面发展。这一点从创新作业类型的方式上就可以看出。它不但指出作业有书面作业，而且还包括科学探究、体育锻炼、艺术欣赏、社会与劳动实践等不同类型的作业，另外要探索跨学科的综合性作业。这些都体现了对学生多方面素质的培养，体现教学改革的方向。 

(责编：温璐、熊旭)

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