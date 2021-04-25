原标题：北京交大联手北京丰台区 共建“轨道交通创新基地”

北京交通大学和北京丰台区政府近日签署合作协议，将在中关村丰台园共同建设“轨道交通创新基地”，合力谱写轨道交通产业高质量发展的新篇章。

此次签约，将深入推动北京交通大学的科技、人才优势与丰台区的产业、空间优势有机结合，标志着“政产学研用”协同的轨道交通创新链条在中关村丰台园取得实质性突破。共建“轨道交通创新基地”也是丰台区积极推动“两区”建设战略举措之一，将在提升丰台园科技创新能级，增强内生动力，助力构建“多业态、全链条”创新创业生态方面发挥积极作用。

据悉，基地将以“智慧高铁系统前沿科学中心”为核心，以轨道交通领域的国家和省部级创新平台为支撑，对标行业关键技术，重点围绕轨道交通智慧运行控制、智能制造、智能建造、“易行”服务和使能技术五大系统板块进行研发创新和成果转化。

作为全国领先的轨道交通产业聚集区，中关村丰台园聚集150余家重点轨道交通企业，涵盖了从规划设计咨询到工程建设施工、装备制造、运营增值服务的全产业链，收入规模从2015年开始连续5年突破千亿元，年均增幅达到12%，2020年预计实现收入超过2200亿元。近年来，丰台区政府围绕打造轨道交通产业生态系统开展了一系列工作。（记者华凌）

(责编：李依环、熊旭)