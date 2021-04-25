人民网厦门4月25日电 （扶婧颖）4月23日至25日，第79届中国教育装备展示会在福建厦门国际会展中心举办。本次展示会采用线上线下融合的办展模式，全方位、多角度、立体化呈现教育装备行业蓬勃兴旺的良好发展态势。此外，展示会期间还举办了30多场专业论坛、学术会议、教育教学成果交流等活动。

融合创新、亮点纷呈 智能教育装备吸引大量观众

展会现场，搭载着备授课系统的智慧互动大屏，帮助老师简化备课过程；VR虚拟实验室融合创新虚拟实验系统，为理科教学、实验教学提供先进的辅助工具；理化生实验考场结合考务管理、阅卷管理系统，实现对学生实验操作流程细节全纪录；智慧食堂云厨参与校园饮食监管，保证学生膳食平衡，减少厨余垃圾，提升食堂效率……一系列智能产品和系统都来自联想打造的联想功能教室、联想新一代学习空间、联想新一代教研空间、联想智慧云教室、联想智慧校园、联想创新产品等主题展区。 26种各具特色的智慧教育解决方案吸引了大量观众参观和互动。

第79届中国教育装备展示会现场 人民网 扶婧颖摄

联想集团副总裁、中国区商用大客户业务总经理王立平介绍，新一代学习空间作为创新学习空间，可以满足未来教学模式变革场景需求。“它以新一代信息技术为支撑，形成了以智慧黑板、交互大屏为核心产品的智能交互显示场景，拓展了传统教学形式，为教师及学生营造了一个更加健康、安全及信息化的交互学习空间。”王立平说。

海量数据、资源共享 信息化助力教育教学

随着教育信息化2.0时代的来临，越来越多的智能教育装备走进校园、走进课堂。据现场讲解员介绍，联想已经帮助甘肃省定西市岷县一所学校的20间教室进行了智慧教室改造，主要采用了智慧黑板，实现教授课方式的转变。

此外，在去年疫情期间，云课堂直播也得到了广泛应用——仅北京市海淀区就有27万中小学生通过联想云课堂直播平台同时线上听课。

第79届中国教育装备展示会现场 人民网 扶婧颖摄

教育资源整合平台也给广大教师带来很多便利。在现场参观的张老师对联想备授课系统感触颇深。“联想备授课系统对于减轻老师们的备课压力非常有帮助。”张老师说，以前无论是从网上找PPT还是自己制作，都要花很长的时间。而这个系统里的课件非常全面，提取也很方便，可以随时下载，随意修改，节省了很多备课时间。“我还能够通过这个平台与其他老师共享教学资源，共同进步。”他表示。

在北京大学教育学院教授汪琼看来，教育信息化的发展及大数据的应用可以切实改变教学方式。汪琼举例表示，过去，老师一般会在期中考试或期末考试等大考之后进行试卷分析，比较每道题的得分率和失分率。现在有了计算机系统，就可以实现每天甚至每个教学活动后都进行反馈，这样基于数据的分析会更加精准。

回归初心、顺势而为 智能技术为教育高质量发展注入新动力

从中国第一代多媒体电子教室，到教育信息化1.0时代的“校校通”“三通两平台”“全面改簿”，再到教育信息化2.0时代的智慧教育，教育行业发生着重大的变化，但立德树人的初心使命从未改变。

因此，在智能时代，智慧教育装备的发展也同样聚焦于师生的需求，以培养高质量的未来人才为导向。福建省厦门市副市长张志红认为，教育装备是实现教育现代化的重要支撑。随着5G 、大数据、互联网、人工智能等新技术的快速发展，加快建设高质量教育体系，需要更好地发挥教育装备的独特功能和育人价值，促进教育装备与教育教学的深度融合，助力形成新的教育发展驱动力。

第79届中国教育装备展示会现场 人民网 扶婧颖摄

“在教育信息化2.0时代，对于厂商来说，仅仅提供硬件设备已经远远不够，还要能够提供整合信息化的整体方案。”王立平认为，要让智慧教育回归到“教与学”的根本，通过以“用”为核心，以“数据”为驱动，提纲挈领为教师减负增效、助学生提升成绩、帮学校提升办学质量。

推动教育行业的转型升级需要技术的创新，需要经验积累，更需要一线的教师、学生、学校管理者的认可。未来，希望智能技术能够更多地应用到教育教学实践中，进一步激发教育活力，全面提升教育质量。

(责编：温璐、熊旭)