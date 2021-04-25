原标题：严防严管严控风险 守护校园食品安全

春末夏初，随着气温的逐步升高，又到了食品安全隐患高发季节，为做好疫情防控常态化条件下校园食品安全监督管理工作，严防校园食品安全事故发生，石景山区市场监督管理局对辖区所有学校及托幼机构开展了全覆盖食品安全监督检查。近日，区市场监管局执法人员走进辖区北京市京源学校，全面排查食堂食品安全以及疫情防控风险隐患。

执法人员走进学校食堂，对其食品进货采购、台账登记、食品库房、冷藏冷冻食品、食品加工操作流程、餐饮具清洗消毒、食品留样、环境卫生等食品安全关键环节进行了检查。现场随机进行了蔬菜农药残留、餐具表面洁净度等食品快速检测，并对制作的食品成品进行了表面温度及中心温度检测，结果均合格。执法人员表示，随着夏季的来临，各种微生物、细菌和虫害蚊蝇孳生，所以消杀环节尤为重要，学校食堂要严格做到生熟食品分开存放、熟食常温下保存时间不得超过2小时、严禁加工食用剩菜剩饭、做好防蝇、防虫、防鼠工作等消杀工作，以确保在校师生的食品安全。（记者 王薇）

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