原标题：京籍无房家庭须学区管理中心预审

昨日，海淀区2021年非本市户籍入学材料审核细则、海淀区2021年本市其他区户籍无房家庭入学材料审核细则，同步对外公布。北京青年报记者了解到，根据海淀区今年入学工作的日程安排，5月6日至17日申请在海淀区就读的非本市户籍适龄儿童，将启动信息采集；5月6日至31日本市户籍适龄儿童，将启动信息采集，5月31日小学入学信息采集截止。

审核通过将收到短信提示

根据海淀区的审核细则要求，非本市户籍适龄儿童入学流程，将分为“线上初审”和“线下联审”不同的步骤。非本市户籍适龄儿童需在海淀区接受义务教育的，须在规定时间内登录“北京市义务教育入学服务平台”（以下简称入学服务平台），注册并填写相关信息。

线上初审环节，将由公安海淀分局网上初审适龄儿童少年双方法定监护人的北京市居住证、北京市居住登记卡信息；海淀区人力社保局网上初审适龄儿童少年法定监护人的社保信息；海淀区税务局网上初审适龄儿童少年法定监护人所在单位的缴税信息；海淀区市场监管局网上初审适龄儿童少年法定监护人所在单位的企业信息；市规划自然资源委海淀分局网上初审在本区购房的适龄儿童少年法定监护人的房屋产权证（不动产权证书）信息。

此外，海淀区房管局将对在本区购房的适龄儿童少年法定监护人的预售合同备案信息和公租房信息进行网上初审。线上初审结束后，适龄儿童少年法定监护人将接到上网查询审核结果的手机短信提示。初审通过的，可打印《2021年非本市户籍儿童在海淀区小学就读一年级申请表》或《2021年非本市户籍和学籍的小学毕业生在海淀区初中入学申请表》、承诺书、知情同意书，并在网上预约到街镇线下联审的时段；初审未通过的，可自行上网查询原因。

线下联审环节，适龄儿童少年法定监护人必须在规定时间内持《2021年非本市户籍儿童在海淀区小学就读一年级申请表》或《2021年非本市户籍和学籍的小学毕业生在海淀区初中入学申请表》、全家户口簿、北京市居住证（或北京市居住登记卡）、在京实际住所居住材料、在京务工就业材料等相关材料原件及一套复印件，到居住地所在街镇提出审核申请，将由各街镇统筹材料审核工作，审核过程中的特殊问题，将由联审工作小组共同协商解决。对于未就读过小学的超龄儿童，由各学区管理中心先期审核其超龄材料。联审工作结束后，适龄儿童少年法定监护人将接到上网查询审核结果的手机短信提示。

京籍无房家庭须到学区管理中心预审

根据“海淀区2021年本市其他区户籍无房家庭入学材料审核细则”，本市其他区户籍无房家庭，必须满足长期在海淀区工作、居住，符合在海淀区连续单独承租住房并实际居住3年以上、在北京市住房租赁服务平台登记备案、适龄儿童法定监护人一方在海淀区合法稳定就业3年以上等条件，方可在海淀区接受义务教育。适龄儿童法定监护人，须持相关材料到居住地所属学区管理中心进行预审；预审通过后，注册基本信息。

北青报记者了解到，对于本市其他区户籍无房家庭入学材料，将统一由市住房城乡建设委网上审核适龄儿童法定监护人在本市房产交易记录信息和在本市住房租赁服务平台上的登记备案信息；市公安局网上审核适龄儿童户籍信息；海淀区人力社保局网上审核适龄儿童法定监护人一方在本区连续3年以上缴纳社保的信息，各学区管理中心审核其他相关材料。

小升初今年仍可填报10个志愿

小升初方面，与去年一样，海淀区今年仍将进行公办初中登记入学、按比例对口直升、公办寄宿学校（班）和民办学校志愿混合填报，其中民办学校区分班型、校区等情况。家长可按照自己的意愿顺序选择填报1至10个志愿，也可以一所学校都不填报。

在志愿填报方面，海淀教委做出五点重要提示：1.填报的志愿一定是家长经过认真选择确认的学校，不要填报不想被录取的学校。一旦被所填报的学校录取后，初中入学服务平台将锁定录取结果，不得更改。2.家长需确认填报学校的各项信息，切勿因学校名称相近等情况导致误报。3.选择住宿的家长，要综合考虑学生身心健康情况、生活自理能力状况，填报具有寄宿资质的学校。4.选择填报民办学校的家长，务必考虑学校收费、住宿、班型、校区等信息，要充分了解学校情况后再填报。5.家长需结合初中学业水平考试利好政策综合考虑志愿学校。一般公办初中的2024年京籍初三毕业生可以享受校额到校政策，家长可以在公布的招生计划表中查看学校是否有校额到校资格。

文/本报记者 林艳

回应

海淀有房无户须住建部门审核

除了公布入学材料审核细则之外，对于“幼升小”“小升初”家长们面临的诸多疑问，海淀教委也一一作出相关政策解答。对于家长们关注的“仅具有海淀户籍的适龄儿童，是否可以在海淀入学”这一问题，海淀教委官方回应：“仅具有海淀区户籍的适龄儿童，实际居住地址与其法定监护人在京合法房产地址不一致的，应回其法定监护人的合法房产所在地就近入学，确有困难需要在海淀区就读的，在区内协调解决。”

北青报记者了解到，根据明年的政策预警，自2022年1月1日后，户籍从外省市或本市其他区迁入海淀区的适龄儿童申请入小学时，将不再对应登记入学划片学校，在区内协调解决。

另外，针对“具有本市其他区户籍，法定监护人在海淀区具有本人的合法房产，且实际居住在海淀区的适龄儿童”这一类情况的入学方式，海淀区教委也作出了官方回应，这一类情况“须经住建部门审核通过后，获取海淀区入学资格。根据学校门前张贴的《2021年小学入学登记通知》，到相应学校进行登记”。文/本报记者 林艳

(责编：郝孟佳、温璐)