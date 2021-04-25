原标题：让农村孩子在家门口享受“小康”教育

“当灿烂的太阳跳出了你东海的碧波，你的帕米尔高原上依然是群星闪烁……”4月23日一早，江西省南昌市红谷滩区的一家图书馆里传来阵阵读书声。生米中心小学的80余名师生和家长，正在这里开展课外阅读实践课。

距离图书馆3公里处，便是生米中心小学的校园。对在乡村学校从教32年的唐人贵来说，在有着万余册藏书的城市智慧图书馆内开展教学，是以前想都不敢想的事情。

生米中心小学建于20世纪50年代。1989年，18岁的唐人贵毕业分配到这里工作，他把整个青春留在了乡村校园里。他说，刚参加工作时，学校只有一排瓦房和一栋两层的老旧楼房，学生们挤在教室里上课，操场没有硬化，雨天泥泞、晴天飞尘，条件很不好，印象最深的是就地取材做教具，“用木棍做圆规，用硬纸壳做图形，有什么材料就拿什么做，上课的时候将就着用，老师都变成了手工艺人。”忆起当时的情景，唐人贵说。

生米中心小学的学生多为留守儿童，过去学生学习意识薄弱，家长教育观念不足，孩子的行为习惯也存在很多问题。2017年9月，从教多年的刘芳华来到生米中心小学当校长时便注意到这一情况。于是在学校硬件条件不断改善的同时，学校的德智体美劳“五育”品质教育也有条不紊地展开。

近年来，为改善学校办学条件，均衡教育资源，当地也在不断加大教育投入，先后新建改造了教学楼和塑胶操场，配齐了多媒体教学一体机、实验室、图书馆等多功能教学设施，办起了教师食堂，学校面貌焕然一新，办学条件有了明显改善。如今，生米中心小学下辖镇小及13所村小，在校学生1445人，各科专业教师也增加到55人。

为学生提出“六年读72本书”计划，通过阅读改变农村学校的气质；每天大课间各年级学生跑操5分钟、跳绳6分钟；校园后的菜园子成了学生们的劳动实践基地；每学期举办一次画展……一项项举措让学生们在潜移默化中获得成长。

12岁的熊茵是该校六年级学生，父母忙于生计，学习只能依靠学校和老师。“学校开设的特色课程，让农村孩子也像城里的学生一样，学会弹琴、画画，比以前要幸福多了！”熊茵的母亲曾丽娟感慨。

同样发生变化的还有生米镇的其他村小。在生米镇青岚小学，学校将村里的茶园改建成学生劳动实践基地，让学生在采茶、制茶、品茶和奉茶的过程中体验劳动，学习中国传统茶文化。刘芳华说：“农村教育不能拘泥于课堂和课本，要善于用好乡村资源，让孩子扩大视野，增长见识。”

从过去的土操场和瓦房，到如今的塑胶跑道、明亮的教室；从老师不愿来、来了留不住，到如今留得住愿意来，乡村教育无论硬件条件、教学理念、家长观念，还是师资队伍都发生了很大变化。“全面小康，需要优质教育的强劲支撑。以素质教育为核心抓好乡村教育，为乡村振兴培育人才，才能奔向更扎实优质的小康生活。”刘芳华说。

（本报记者 胡晓军 本报通讯员 薛 斌）

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