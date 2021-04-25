人民网北京4月23日电 （记者孙竞）百年大计，教育为本。4月19日，习近平总书记考察清华大学并发表重要讲话，为我国高等教育发展和一流大学建设指明前进方向，对广大教师和青年学生提出殷切期望。

全国高校师生深受鼓舞、倍感振奋。大家表示，要立足中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，心怀“国之大者”，把握大势，敢于担当，善于作为，为服务国家富强、民族复兴、人民幸福贡献力量。

成为大先生，做学生为学、为事、为人的示范

习近平总书记强调，教师要成为大先生，做学生为学、为事、为人的示范，促进学生成长为全面发展的人。要研究真问题，着眼世界学术前沿和国家重大需求，致力于解决实际问题，善于学习新知识、新技术、新理论。要坚定信念，始终同党和人民站在一起，自觉做中国特色社会主义的坚定信仰者和忠实实践者。

“‘教师要成为大先生，做学生为学、为事、为人的示范’，这是对广大教师群体的谆谆嘱托和殷殷期待。”北京师范大学资深教授、中国文化国际传播研究院院长黄会林表示，“作为一名执教六十余年的老教师，我将继续用责任和关爱守护学生，用知识和经验引导学生，传道授业解惑，传播先进思想，为党育人，为国育才。”

作为一名高校思想政治理论课教师，北京第二外国语学院马克思主义学院教授庄文城谈到，要成长为大先生，应该要有更高境界、更宽胸怀、更广视野、更大格局；要自觉在坚定理想信念上强定力，在高尚道德情操上作表率，在强化理论功底上下苦功，在增强创新能力上有作为，在培养优良学风上下决心；要始终胸怀“两个大局”，同党和人民站在一起，掌握扎实的知识本领，切实做学生为学、为事、为人的示范，促进学生成长为全面发展的人，在平凡的教育事业中自觉地肩负起时代责任。

“高校教师要致力于提升自我、勇于创新、挖掘自己和学生所具备的潜力，在自我成长的同时，努力创造有利于学生迸发潜力、德智体全面成长的条件和环境，为党和人民的教育事业奋斗终生。” 北京中医药大学中医学院方剂教研室教授张林说。

大学教师对学生承担着传授知识、培养能力、塑造正确人生观的职责。广西大学马克思主义学院副教授刘爱新表示，作为一名高校马克思主义专业教师，要坚定自己的理想信念，崇德向善，以共产党员教师的家国情怀、宽广视野和高尚人格感染学生、教育学生、引导学生，做学生锤炼品德的领路人。

上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院海洋工程实验室党支部书记肖龙飞正在海南准备上船海试。他谈到，作为高校教师，既要始终牢记为党育人、为国育才的使命，潜心治学修身和教书育人，也要切实担负起“提升原始创新能力”的重任，投身新时代海洋科技创新，助力建设海洋领域引领科技发展。

“大学生正处于价值观形成的关键时期，需要人生导师的正确引导。高校教师有能力并且有责任成为青年学子人生道路上的指路明灯。”中国地质大学（北京）土地科学技术学院教授谢苗苗谈到，学高为师，身正为范。作为一名高校教师，自己将努力做好学生的表率，为培养堪当中华民族复兴大任的时代新人贡献力量。

让青春在不懈奋斗中绽放绚丽之花

“广大青年要肩负历史使命，坚定前进信心，立大志、明大德、成大才、担大任，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人，让青春在为祖国、为民族、为人民、为人类的不懈奋斗中绽放绚丽之花。”在清华大学考察时，习近平总书记深情寄语广大青年，提出殷切期望。

中国农业大学信息与电气工程学院硕士生秦瀚翔表示，作为新时代农科学子，要勇敢肩负起时代赋予的重任，牢记强农兴农使命，奋发成长为知农爱农新型人才。同时，要在攀登知识高峰中追求卓越，在肩负时代重任时行胜于言，争做新时代的青年先锋。

“如今的我们和历史上任何时代的青年相比，都是幸运的。所以，我们更需要担当起青年的时代责任。”中国石油大学（华东）青年教师张彦振教授谈到，要脚踏实地地为党育人、为国育才，着眼学术前沿和国家重大需求，为解决制约发展的“卡脖子”问题贡献自己的力量。

“在支教学校的讲台上，我帮助学生们学习知识，更帮助他们树立走出大山的梦想。”刚刚从四川省凉山州昭觉县完成支教工作的浙江大学高分子系研一学生徐知源深有感触地说，“‘百年接续，奋斗有我’。我们是与新时代同向同行、共同前进的一代。生逢盛世，肩负重任。我要在自己的学科领域中脚踏实地、实学实干，担起青年一代的责任使命。”

北京航空航天大学冯如书院2020级本科生石昊天表示，作为青年一代，自己将肩负历史使命，坚定前进信心，努力用勤劳与智慧为祖国添上复兴的“双翼”，为服务国家富强、民族复兴、人民幸福贡献青春力量。

“我是一名空管专业的学生，也立志成为祖国万里蓝天的守护者。我将认真学习科学知识，努力锻造严谨务实品格，为实现民航强国不懈奋斗。”中国民航大学“十佳大学生”杜有权说。

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