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坚持正确办学方向 提高人才培养质量

清华大学党委书记  陈  旭
2021年04月25日05:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　4月19日，习近平总书记来到清华大学考察并发表重要讲话，对我国高等教育发展和一流大学建设、广大教师和青年学生提出明确要求和殷切期望。清华大学将认真学习、深刻领会、全面贯彻总书记重要讲话精神，坚定与祖国共进、与时代同行，奋力迈向世界一流大学前列，不辜负总书记的嘱托，不辜负全国人民的厚爱。

　　坚持把加强党的建设作为坚强保证，坚定走中国特色社会主义教育发展道路。党的领导和党的建设是高校事业蓬勃发展的最大优势。要全面贯彻党的教育方针，坚持正确办学方向，健全党的全面领导体制机制，以党的政治建设为统领，打造坚持党的领导的坚强阵地。坚持马克思主义指导地位，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进教材、进头脑。

　　坚持把立德树人作为根本任务，着力培养堪当大任的一流人才方阵。建设一流大学，关键在于提高人才培养质量。要想国家之所想、急国家之所急、应国家之所需，为党育时代新人、为国育栋梁之才。坚持价值塑造、能力培养、知识传授“三位一体”教育理念，构建高质量思想政治工作体系，推进思政课改革，深化课程思政、导学思政、网络思政，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　坚持把服务国家作为最高追求，大力提高原始创新科技攻关能力。要聚焦“四个面向”，深化科研体制机制改革，完善和发展大学创新体系。强化学术共同体建设，引导教师潜心基础研究、投身关键核心技术攻关。深入实施人才强校战略，培养造就更多国际一流的科技领军人才和创新团队，更好服务国家科技自立自强。

　　坚持把学科建设作为发展根基，积极构建高水平一流大学体系。追求一流是一个永无止境、不断超越的过程。要加快“双一流”建设，在传承中变革，在创新中成长。优化学科布局，建立学科调整机制，稳定支持基础学科发展，强化战略性关键领域的学科建设，积极发展新兴交叉学科。

　　坚持把深化改革作为强大动力，持续提升开放合作的深度和广度。深化改革、扩大开放是大学拓展办学格局、实现高质量内涵式发展的必由之路。要完整准确全面贯彻新发展理念，切实增强改革的系统性、整体性、协同性，推进学校治理体系和治理能力现代化。坚持扎根中国与面向世界相统一，打造全球学术交流、思想交汇、文化交融的重镇，共同应对全球性挑战，促进人类共同福祉。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月25日 05 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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