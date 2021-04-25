本报记者 赵婀娜 吴 月

毕业典礼上的清华学子。

清华大学供图

清华大学二校门。

清华大学供图

习近平总书记在清华大学考察时指出，110年来，清华大学深深扎根中国大地，培育了爱国奉献、追求卓越的光荣传统，形成了又红又专、全面发展的教书育人特色，为国家、为民族、为人民培养了大批可堪大任的杰出英才。这是一代代清华人拼搏奋斗、勇攀高峰、争创一流的结果。

办好我国高等教育，必须坚持党的领导，牢牢掌握党对高校工作的领导权，使高校成为坚持党的领导的坚强阵地。

今年是中国共产党成立100周年，也是清华党组织建立95周年。一代代清华人不忘初心、砥砺前行，把理想信念化为奋进前行的光辉足迹。党的十八大以来，清华大学党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续推进全面从严治党，推动学校党的建设和事业发展迈出崭新步伐。

清华大学的发展历程，是我国高等教育发展的一个生动缩影。本期周刊，我们撷取几则清华园里的故事，全面呈现在党的旗帜引领下，我国高校高质量内涵式发展的新气象和清华大学向世界一流大学前列迈进的新作为。

——编 者

【关键词】基层党建

永葆初心，坚定信念

【镜头】“扎根苍茫大地，深爱热土家园……”悠扬的歌声在新清华学堂响起，清华大学原创话剧《马兰花开》拉开帷幕，现场观众仿佛被带到遥远的高原荒漠。在那里，“两弹一星”元勋邓稼先和他的战友们把青春乃至生命奉献给国家和人民。一次次演出中，清华大学学生直属总支艺术团马兰花开党支部将“两弹一星”精神歌颂传承。2020年，马兰花开党支部完成首批清华大学党建标兵党支部创建工作，获评北京高校先进基层党组织。

一流大学建设要坚持党的领导。从1926年11月建立清华第一个中国共产党党支部开始，清华大学党组织从未间断，逐步发展壮大。2018年，清华大学党委入选首批“全国党建工作示范高校”创建单位，马兰花开党支部是清华大学标兵党支部的先进典型。

近年来，清华大学全面加强党的领导和党的建设，以党的政治建设为统领，系统提升基层党组织组织力，进一步发挥基层党组织在学校综合改革和“双一流”建设中的战斗堡垒作用。制订“对标争先”建设计划，引领带动全校党建工作质量提升；扎实推进“基层党组织建设提升年”并持续巩固深化，基层党组织组织力和政治功能得到进一步加强。清华大学各级党组织永葆初心，坚定信念，让党旗在清华园高高飘扬。

【感言】通过一次次社会实践，我更加深刻地感悟到清华精神的内核，坚定了自己的理想信念。无数先烈为国家和民族奉献了自己的青春乃至生命，他们中有家喻户晓的英雄，也有默默无名的战士。他们的理想和事迹，就是我前进的动力！

——清华大学新闻与传播学院学生 次旦央吉

【关键词】人才培养

引领高等教育变革

【镜头】2020年2月17日早上8点，清华大学150多个课堂在云端同期开启，数千名师生通过视频直播、互动、弹幕、答题等多种手段，有条不紊地开展各学科的教学，迎来如期开课第一日。这是清华大学历史上首次大规模实时、互动、异地、分散的在线教学实践，体现了清华人应对疫情掷地有声的承诺、坚守教书育人职责的决心。

建设一流大学，关键是要不断提高人才培养质量。2020年春季学期，清华大学开设在线教学课程4471门次，完成课程77223场次，上课师生超过268万人次。同时，在雨课堂平台为华中科技大学、武汉大学等高校开设147个“克隆班”，与126所湖北高校联合举办线上大型招聘会，与5所高校发起春霖行动，助力贫困地区高三学生冲刺高考。

想国家之所想、急国家之所急、应国家之所需，在疫情防控常态化背景下，清华持续推动线上教学和线下教学的深度融合，深入总结并主动分享学校在线教学经验。2020年12月，清华大学与联合国教科文组织教育信息技术研究所联合主办首届世界慕课大会，清华发起成立世界慕课联盟并担任首届主席单位。在世界高等教育转型的变革时期，清华大学积极发挥引领作用，贡献中国力量。

【感言】与全校老师同学在“云”上同上一堂课，让我受益良多。我们要脚踏实地、埋头苦干，孜孜不倦、如饥似渴，在攀登知识高峰中追求卓越！

——清华大学社会科学学院学生 黄思奕

【关键词】科学研究

与国家发展需要丝丝相扣

【镜头】“试验成功！”2020年11月3日7时10分，一个振奋人心的消息从清华大学核研院传出。由清华大学牵头技术研发的高温气冷堆示范工程1号NSSS（核蒸汽供应系统）模块冷态功能试验成功，标志着全球首座模块式高温气冷堆商业示范电站双模块冷试顺利完成，为后续热态功能试验、机组装料等关键节点奠定了坚实基础。

“用我们的双手开创祖国原子能事业的春天！”1960年，清华大学核研院成立，一支平均年龄仅23.5岁的团队怀揣梦想开始了一生的报国奉献。

一流大学是基础研究的主力军和重大科技突破的策源地，清华大学的科研创新成果与国家发展需要丝丝相扣。

核研院坚持走服务国家战略需求的有组织科研之路、依托一流大学的战略性重大高科技自主创新之路，在学术创新方面追求“顶天”，在让理论走出实验室、服务国家人民方面追求“立地”，在核能、核材料、核化工、核技术应用、核环境技术、新能源以及能源政策与应对气候变化等领域，取得了屏蔽试验反应堆、溶剂萃取法乏燃料后处理工艺、低温核供热堆、高温气冷堆、钴—60集装箱检测系统等一大批重大科技创新成果。

【感言】从建院开始，核研院始终坚持“建堆报国、建堆育人”，坚持服务国家战略需求。面对国家发展新阶段，核研院瞄准多项“卡脖子”技术需求，力争为经济建设主战场和国家重大战略需求贡献清华人的力量！

——清华大学核研院院长 张作义

【关键词】文化传承

以匠心传承优秀传统文化

【镜头】清华大学图书馆老馆三层，顺台阶蜿蜒而上，左手进门的一间屋子便是清华大学出土文献研究与保护中心成员们读简的地方。小屋不足20平方米，一面开着爬满藤蔓的斑驳老窗，一面立着堆叠无数厚重资料的大书架。在这里，中心的专家们克服困难、潜心释读清华简。2020年11月20日，《清华大学藏战国竹简（拾）》成果正式发布，对了解先秦时代社会思想文化具有重要价值。

2008年7月，近2500枚珍贵的战国竹简入藏清华园，对竹简的抢救性保护工作立即展开。2009年4月，出土文献研究与保护中心正式成立。2011年，《清华大学藏战国竹简（壹）》成果发布，此后10年间，整理报告以每年一册的速度推出。清华简入藏以来，团队在抢救性保护、整理释读和学术研究等方面取得世界瞩目的成果，弘扬中华优秀传统文化，服务国家文化建设。

在清华简研究的带动下，清华大学基础文科全面发展，并于2017年发布文科建设“双高”计划。清华的学科之树愈加枝繁叶茂，覆盖11个学科门类的综合性学科布局已然形成。清华大学在加强文化传承创新方面步履不停，百年厚重的历史积淀和自强不息的创新精神，始终给予清华人自信和力量。

【感言】我们将不断加强与国内外机构的交流合作，促进基础文科的交叉、融合发展，带动更多年轻人成长，为我国出土文献事业与中国古代文明的研究贡献更大力量。

——清华大学出土文献研究与保护中心主任 黄德宽

【关键词】教师成长

广撒深播“红色种子”

【镜头】去年9月，教师节前后，清华园里3名骨干教师——计算机系软件所喻文健、体育部综合教研室田奇乐和网络研究院张超，光荣地成为中国共产党预备党员。“我们一定会坚定共产主义信仰，做好育人和科研工作，把清华‘又红又专’的优良传统继承下去！” 喻文健坚定地说。

教师是教育工作的中坚力量。大学教师对学生承担着传授知识、培养能力、塑造正确人生观的职责。要坚定信念，始终同党和人民站在一起，自觉做中国特色社会主义的坚定信仰者和忠实实践者。广撒深播“红色种子”，重视在学术骨干和青年教师中发展党员，是清华大学党委“不断线”的光荣传统。

在建设一流大学的征程中，清华大学不断延揽顶尖人才，越来越多勇攀科学高峰的清华教师汇聚在高高飘扬的党旗下。2018年5月，清华青年骨干教师领航工作站正式成立，为追求思想进步、积极向党组织靠拢的青年教师搭建了共同学习成长的平台。截至今年4月，在站青年教师126名，越来越多的党员学科带头人成为青年教师的入党联系人和“成长导师”。学校党委有效实现校、院、系三级联动，实现“点燃一盏灯，照亮一大片”。

【感言】清华大学特别重视对青年教师的培养工作。我将以共产主义信仰作为奋斗的原动力，实现从“小我”到“大我”的转变，将个人的奋斗融入更大的事业中。

——中国青年五四奖章获得者、清华大学地学系教授 付昊桓

【关键词】社会服务

把服务国家作为最高追求

【镜头】乡土展厅、多功能会议室、直播间、创客空间……福建省闽清县梅溪镇樟洋村，昔日沉寂的古厝如今成了村里最热闹的地方。今年3月，清华大学乡村振兴工作站闽清站正式落成开放，为乡村振兴再添“新引擎”。在祖国各地的田间地头，清华师生为乡村振兴事业添砖加瓦。

广大青年要以聪明才智贡献国家，以开拓进取服务社会。清华学子首创“乡村振兴工作站”的模式，在各地设计改造乡村闲置房屋，把青春挥洒在广袤田野中。3年多来，已在河北、山东、云南、福建等15个省份设立25个站点，并带动全国60余所大专院校的1500余名师生参与。

近年来，定点帮扶云南大理白族自治州南涧彝族自治县、前往贫困地区接力教育扶贫……清华师生用心、用情、用力参与脱贫攻坚，服务国家发展。今年2月25日，清华大学继续教育学院、清华大学对口支援办公室分别获评全国脱贫攻坚先进集体。

面向未来，清华大学把服务国家作为最高追求，努力为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦、推动人类文明进步作出新的更大的贡献。

【感言】教育扶贫，我们已持续工作18年，累计400余万人次从中受益。一座座远程教学站，搭建起清华和地方之间知识传递的桥梁、情感互融的纽带。传播知识、消除贫困，是我们以教育服务国家、服务社会的初心。

——清华大学继续教育学院党委副书记 张文雪

【关键词】开放合作

面向世界，勇于进取

【镜头】2019年末，联合国气候变化框架公约第二十五次缔约方会议迎来一批特殊的参会者——首届世界大学气候变化联盟联合国气候大会青年代表团。“我们坚信，我们这一代人有能力解决气候变化问题，共筑人类命运共同体的美好未来！”青年代表团宣读了《气候变化青年宣言》。这份诞生于清华园的宣言，是一批清华青年在国际视野中崭露头角的标志。

建设一流大学，要坚持开放合作。2016年，清华大学发布实施“全球战略”，以“立足中国、面向世界、传承创新、卓越发展”为原则，着力培养具备全球胜任力的拔尖创新人才，切实开展服务国家和世界的研究，全面提升国际化办学能力与全球影响力。

5年来，清华大学积极推进全球战略海外布局。清华大学全球创新学院、中意设计创新基地、东南亚中心、拉美中心、中国—非洲领导力发展中心相继成立，清华海外基地蓝图渐显雏形。清华还打造以苏世民书院、深圳国际研究生院等为代表的创新人才培养基地，倡议发起以亚洲大学联盟、世界大学气候变化联盟、世界慕课联盟等为代表的高等教育多边组织。全球战略产生了积极的国际影响，为学校长远发展和创新人才培养提供有力支撑。

【感言】开放的清华给了我们关于世界的知识，更给了我们探索世界的能力。未来，我期待继续在国际舞台为中国发声！

——清华大学苏世民书院学生 李亚东

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年04月25日 05 版）

(责编：胡永秋、牛镛)