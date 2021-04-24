新华社北京4月24日电 题：伪造国家部委公文，这家“野鸡大学”胆大包天——非法社会组织“中国国学院大学”被取缔

新华社记者高蕾

自称国家部委批准成立的高端教育学府，在全国设立70家分支机构，以向世界各国输送和谐大使、文化干部为宗旨……这样一家看似“高大上”的“大学”，竟然是一家没有在任何部门登记的“草台班子”。

4月23日，北京市民政局执法人员依法对非法社会组织——“中国国学院大学”及下设分支机构予以取缔。至此，又一家“国字头”非法社会组织被取缔。

今年1月28日，民政部接到群众举报，“中国国学院大学”涉嫌未经登记，擅自以民办非企业单位名义进行活动后，将相关活动线索移送至北京市民政局，并指定由北京市民政局查处。2月1日，北京市民政局对“中国国学院大学”立案调查。

在多部门配合下，经过对“中国国学院大学”及其分支机构的对外宣传办公地、活动地实地调查，并对“中国国学院大学”相关人员调查询问，一个“山寨大学”招摇撞骗的路径逐渐清晰。

经执法人员调查，“中国国学院大学”对外宣称是文化部批准成立的传统文化高端教育学府，以“弘扬国学、传承文化”为内容，已被纳入联合国全球和谐联盟、世界和谐基金会，向世界各国输送和谐大使、文化干部。同时，该组织还对外宣称有校区、校歌、毕业证书等，是目前国内外唯一具有授国学学士、硕士、博士学位的国际连锁型文化教育实体学院。

为了进一步迷惑大众，“中国国学院大学”还伪造了国家部委公文、登记证书，私刻印章，并发布带有“中国国学院大学”的所谓“红头文件”。

一系列光鲜亮丽的背后，掩盖不住其本质：通过设立分支机构、举办揭牌仪式、颁奖活动等方式收取费用是“中国国学院大学”骗钱敛财的主要方式。

“中国国学院大学”对外宣传有90余家分支机构，执法人员经过调查查实70家。这些分支机构分布在北京、天津、广东、山东等地，业务范围涵盖儒学、孔学、周易学、国医药、少林武学等传统国学以及量子学等领域。

“中国国学院大学国医药生命科学院量子医学研究院”是“中国国学院大学”的分支机构之一，该机构打着“量子科学”的幌子，宣称可以通过激发人体自愈系统及机体的自我修复功能，从而根治疾病、逆转衰老。

举办活动时，“中国国学院大学”也极尽“包装”之能事，进行一系列操作。

2019年，“中国国学院大学”在北京市雁栖湖举办“校庆暨年会”活动，200余人参加。活动上，宣读了伪造的中央相关部委“批示”，还任命了多名常务副校长、颁发“中国国学院大学复兴传承国学体系特别贡献奖”“中国国学院大学国学传承学术研究成果奖”等奖项，授牌成立“中国国学院大学墨子文化研究院”“中国国学院大学文化自贸区研究院”等七家分支机构。活动还拉拢某些合法社会组织作为承办单位、协办单位，不乏社会知名人士为其“背书”“站台”。

经过调查，北京市民政局认为“中国国学院大学”未经登记，擅自以民办非企业单位名义进行活动的行为违反了《民办非企业单位登记管理暂行条例》规定，事实清楚，证据确凿，依法予以取缔。目前，“中国国学院大学”常务副校长龚某某、张某某也已被公安机关羁押。

北京市民政局表示，“中国国学院大学”是一个典型的非法社会组织。北京市民政局始终坚持“严”字当头，以高压态势严厉打击非法社会组织。早在2018年，民政部会同公安部联合开展了为期9个月的集中打击整治非法社会组织专项行动，依法处置了非法社会组织1.4万余个。今年3月，民政部等22个部委联合印发了《关于铲除非法社会组织滋生土壤 净化社会组织生态空间的通知》，最大限度挤压非法社会组织生存空间。

目前，全国登记的社会组织已经超过90万个，成为民众参与公共事务、推动经济社会发展的重要力量。然而，一些非法社会组织为了谋取非法利益，不断变换手法，骗钱敛财，损害社会公众利益，破坏了合法社会组织公信力。更有甚者假借服务国家战略之名招摇撞骗，影响党和国家的声誉。

这些滋生的非法社会组织，具有较强的隐蔽性、欺骗性，有关部门要进一步加大打击力度，及时铲除“毒瘤”，防止其发展蔓延。同时广大社会公众在参加社会组织活动时，一定要擦亮眼睛、仔细甄别，可以通过登录中国社会组织政务服务平台等途径事先查询相关社会组织情况，谨防上当受骗，发现涉嫌非法社会组织线索时及时举报。

(责编：杨光宇、赵欣悦)