人民网青岛4月24日电 （记者孙竞）第56届中国高等教育博览会（以下简称“高博会”）将于5月21日至23日在山东青岛举办。记者了解到，本届“高博会”上，第二届城市与高校发展大会将与广大观众见面。

第二届城市与高校发展大会有哪些亮点？在促进“城市”与“高校”两个主体间融合与互动发展方面，中国高等教育学会还有哪些考虑？人民网记者采访了中国高等教育学会副会长张大良。

张大良指出，城市与高校是人类文明的绚丽之花，城市与高校的互动融合发展成果也是人类文明进步的伟大杰作。城市与高校互动发展相得益彰，两个主体息息相关、互利共生。回顾城市发展与高校发展的历史，可以看出，名城孕育了名校，名校成就了名城，两者相辅相成。高校因城市而兴、城市因高校而盛。

在去年举办的首届城市与高校发展论坛上，专家学者们从多个视角阐释了城市与高校良性互动的重要意义，探讨了互动的渠道、方式。本届城市与高校发展大会的主题为“融合、创新、共赢”，多位专家学者将结合城市与高校发展作主旨报告，探索构建城市与高校协同创新高质量发展的新思路、新理念、新机制。本届大会还设置了“高校科技创新与创新城市建设”和“高等教育现代化与城市治理体系和治理能力现代化”两个分论坛。

张大良表示，中国高等教学会将继续推动高校与所在城市聚合资源、互动交流、合作共建、融合发展。一是以“高博会”为重要平台，推进高校与城市协同共建。二是以重大课题研究为纽带，推动高校与城市协力共融。三是以教育链、人才链与产业链、创新链的有效衔接为抓手，促进高校与城市协调共享。

“城市拥有区域空间与产业汇聚的资源，高校拥有科学技术和人才培养的资源。两者完全有基础、有条件、有责任实现优势互补、资源共享。高教学会正在提供有利于双方深度介入的重要项目，为高校与城市实现全方位资源共享创造条件。”张大良最后说。

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