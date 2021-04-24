人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

张大良：推动高校与城市互动交流、融合发展

2021年04月24日10:22 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网青岛4月24日电 （记者孙竞）第56届中国高等教育博览会（以下简称“高博会”）将于5月21日至23日在山东青岛举办。记者了解到，本届“高博会”上，第二届城市与高校发展大会将与广大观众见面。

第二届城市与高校发展大会有哪些亮点？在促进“城市”与“高校”两个主体间融合与互动发展方面，中国高等教育学会还有哪些考虑？人民网记者采访了中国高等教育学会副会长张大良。

张大良指出，城市与高校是人类文明的绚丽之花，城市与高校的互动融合发展成果也是人类文明进步的伟大杰作。城市与高校互动发展相得益彰，两个主体息息相关、互利共生。回顾城市发展与高校发展的历史，可以看出，名城孕育了名校，名校成就了名城，两者相辅相成。高校因城市而兴、城市因高校而盛。

在去年举办的首届城市与高校发展论坛上，专家学者们从多个视角阐释了城市与高校良性互动的重要意义，探讨了互动的渠道、方式。本届城市与高校发展大会的主题为“融合、创新、共赢”，多位专家学者将结合城市与高校发展作主旨报告，探索构建城市与高校协同创新高质量发展的新思路、新理念、新机制。本届大会还设置了“高校科技创新与创新城市建设”和“高等教育现代化与城市治理体系和治理能力现代化”两个分论坛。

张大良表示，中国高等教学会将继续推动高校与所在城市聚合资源、互动交流、合作共建、融合发展。一是以“高博会”为重要平台，推进高校与城市协同共建。二是以重大课题研究为纽带，推动高校与城市协力共融。三是以教育链、人才链与产业链、创新链的有效衔接为抓手，促进高校与城市协调共享。

“城市拥有区域空间与产业汇聚的资源，高校拥有科学技术和人才培养的资源。两者完全有基础、有条件、有责任实现优势互补、资源共享。高教学会正在提供有利于双方深度介入的重要项目，为高校与城市实现全方位资源共享创造条件。”张大良最后说。

(责编：曹淼、秦华)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部