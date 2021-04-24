人民网青岛4月24日电 （记者孙竞）第56届中国高等教育博览会（以下简称“高博会”）将于5月21日至23日在山东青岛举办。中国高等教育学会副会长张大良透露，“高博会”期间，中国高等教育学会将举办首届高校科技创新大会，推出高校科技创新成果展以及系列论坛等相关活动。

中国高等教育学会副会长张大良（主办方供图）

张大良表示，首届高校科技创新大会旨在加快高校科技创新成果及时转化应用，促进高校科技创新成果落地，彻底打通“最后一公里”，突破转化瓶颈，形成科技创新、技术突破、产品制造、市场运营、产业发展的“一条龙服务链”。

张大良介绍，这次大会有两大亮点：一是举办“献礼建党100周年”高校科技创新成果展。本届“高博会”开辟了10000平方米的主题馆，专门设置了八个主题展区，线上线下同步呈现。八个主题展区紧扣山东省重点产业科技创新需求，包括装备制造、新一代信息技术、现代海洋、生物产业、新能源、农业科技、人工智能、新材料等主题展区，力求搭建高校科技成果转化精准对接平台，促成高校科技创新成果的高质量落地，打造科技创新“齐鲁样板”。

二是举办以科技创新为主题的多个会议论坛及相关活动。高校科技创新大会将汇聚知名科学家、高校校长、政府部门负责人、非政府组织负责人等，举办高校科技创新赋能城市发展、科技成果转化复合型人才培养等论坛，探讨高校科技创新如何更好地引领并支撑经济社会高质量发展。同期还将举办“与企业面对面——高校科技成果精准匹配洽谈会”“高校科技创新助力山东高质量发展签约仪式”，扩大合作项目的影响力，促进高校科技创新成果转化及项目在山东省落地。

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