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第56届中国高等教育博览会将于5月在青岛举办

2021年04月24日09:45 | 来源：人民网-教育频道
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人民网青岛4月24日电 （记者孙竞）记者从日前举办的第56届中国高等教育博览会（以下简称“高博会”）新闻发布会上了解到，第56届“高博会”将于5月21日至23日在山东青岛举办。

第56届中国高等教育博览会新闻发布会现场（主办方供图）

本届“高博会”的主题是“跨界聚合·交叉融合：高质量发展”，旨在聚合政府、高校、产业、企业各种资源，通过科教融合、产教融合，校政合作、校地合作、校企合作等方式，推动高等教育高质量发展。

中国高等教育学会副秘书长王小梅介绍，本届“高博会”设置八大展区，除了“实验室及科研仪器设备类”“信息化及智慧教育类”“实训及机电类”“医学教育及健康类”“后勤及平安校园类”以及“体育设施类”六大传统展区外，还新增设了“高校科技创新成果展”和“全国高校创新创业成果展”两大特色展区。

专家学者云集的高端论坛，也是本届“高博会”的一大亮点。记者了解到，“第四届高校实验室建设与发展论坛”“第三届中国大学课程教材报告论坛”“应用型大学建设与区域经济社会发展论坛”“第二届中国城市与高校发展大会”等近30场平行论坛将在高博会上举办。论坛涵盖百余场学术报告，将为现场观众带来前沿的学术盛宴。

王小梅介绍，2020年，中国高等学会协调省级教育主管部门、地方政府，联手打造了一批区域特色鲜明的高校教师教学发展研究机构，分别成立了“西北地区、东北地区高校教师教学发展研究院”。本届高博会上，学会将举办“黄河流域‘两省一区’高校教师教学发展研究院”的成立仪式。通过理念先行、研究支撑、资源共享、优势互补，推动区域教师教学发展水平整体提升，为办好人民满意的教育出真招、干实事。

此外，本届“高博会”还将举办“全国高校教师教学创新大赛——第六届全国高校教师自制实验教学仪器设备创新大赛”全国总决赛。届时，将有约350个教师团队带来各自设计、研制的实验实训设备，通过现场展示、答辩、路演等形式展开角逐。

据悉，“高博会”前身是始创于1992年的“全国高校教学仪器设备展示订货会”，后由教育部批准，更名为“中国高等教育博览会”。29年来，高博会走过了24个城市，成功举办了55届，从初期的教学仪器设备订货会，发展成为高等教育领域内历史最久、规模最大、影响力最强的国家级、高品质、综合性、专业化的品牌博览会。本届“高博会”由中国高等教育学会主办，山东省教育厅、青岛市人民政府支持，青岛市教育局、山东省高等教育学会等单位承办。

(责编：曹淼、秦华)

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