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清华大学未央书院院长梁曦东：强基计划既是招生改革更是培养改革

李依环 孙竞
2021年04月24日08:50 | 来源：人民网-教育频道
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编者按：2021年全国高考进入倒计时阶段，多所高校近期陆续发布强基计划招生简章。为了方便广大考生和家长深入了解强基计划专业及人才培养特色，日前，清华大学未央书院院长梁曦东做客人民网，就相关情况进行了系统介绍和解读。

清华大学未央书院院长梁曦东接受人民网专访。人民网 张力洋摄

强基计划注重“招生+培养”模式

人民网：目前，清华大学正在进行2021年强基计划招生报名工作，您对于“强基计划”是如何理解的？

梁曦东：2020年，我国首次推出强基计划。它不仅仅是个招生计划，更重要的是一种“招生+培养”的模式。高中阶段学生往往看重基础学科，而强基计划同时聚焦“基础学科+国家关键领域”，实际上是以“强学生之基、强学科和学校之基、强国家之基”为根本任务。

通常来说，大学阶段学子们会在基础学科的学习上打下较为深厚的基础。比如，就未央书院来说，除了在数理基础学科方面下功夫，同时还要打下比较扎实的国家关键领域工程衔接方向的基础。这些年谈“卡脖子”问题已经谈了很多，即国家在关键领域需要有人才培养的渠道。

“把学生培养好”是书院的第一要事

人民网：您作为书院的院长和其他的院系负责人最大的区别是什么？

梁曦东：在清华大学，针对强基计划的书院是2020年第一次成立。对于强基计划的书院院长和其他院系负责人的差别，我想把它简单归结为一句话：强基计划书院是以培养学生为唯一目标的一个单位。它不像院系负责人要考虑教学、科研、学科建设等多方工作，但强基书院只有一件事，就是如何把学生培养好。

清华一年招收三千多名本科生，但未央书院去年招了329人，也就是说将近清华10%的本科生在未央书院。虽然我有三十多年的任教经验，但面对这样的压力还是有着些许忐忑。未央书院是理工衔接，要跟12个衔接工程院系有密切合作，所以感觉责任非常重大，更要守好初心。

未央书院的名字来自清华的老校歌——莘莘学子来远方，春风化雨乐未央。对我们来说，未央书院的初心只有一个：一定不能辜负学生的期望、不辜负社会的期望。

将人才的培养与国家需求密切结合

人民网：就像您刚才也提到书院的目标，就是以人才培养为核心，您对于这句话是如何理解以及怎样践行的？

梁曦东：大学里面往往强调的是教学、科研、社会服务、文化传承，有很多目标。但是对未央书院来说，我们把人才培养放在重要位置。清华的强基计划书院对学生的本科四年是全过程负责制，从本科招生一直到本科毕业，再把学生送到衔接院系读研究生、出国深造或者就业等。

在这样一个总要求之下，清华对书院做了很多不同的设计。总体来说围绕以人才培养为重要目标，满足国家培养一批有志于基础学科，并且有志于未来服务国家关键领域的人才。所以，未央书院的出发点就是要把学生培养和国家需求密切结合起来。

很多人对强基书院报考有一个很大的疑虑：强基书院不让转专业。对于这一点，我不想把它看作为报考入学之后的一个限制，我更愿意把它看作是一个报考志愿之前的提示。我们的相关政策其实提示得很清楚：在大学四年里不换方向。其实这也是希望大家考虑清楚再做决定。

从培养方面来说，未央书院的培养方案是全新的，和清华所有院系培养方案都不完全一样，即“理工双学位”。从培养目标来说，是以人才培养为唯一目标，具体做法有非常多的环节，包括双学位问题、导师制问题，很多很多的设计都会有。

衔接12个专业方向定制“未央课程”

人民网：书院里的课程设置是如何设计的？

梁曦东：未央书院是一个理工双学位的书院，本科招生的时候是数理基础学科衔接12个方向，都是清华非常知名的一流工程学科方向，比如建筑环境、土木水利、精密仪器、机械工程、工业工程、能源动力、电气工程、微纳电子、软件工程、材料科学与工程，还有工程物理、环境工程等。对于课程设置上，第一宗旨是学生必须打好扎实的数理基础，同时要为服务国家的关键领域打好扎实的工程专业基础，二者缺一不可。

在课程设计上，我们把清华1998年数理基科班的课程方案做了一些必要的改造，保留数理基础学科理学学士的基本学习要求，同时在12个方向上分别做了衔接，未央书院招进来的学生分布在这12个方向上。学生在毕业的时候是拿理工双学位。

另一方面，我们按照“成人成才、通专融合、本博贯通”的目标进行人才培养。我们的课程设置中，通识教育方面有若干“未央定制课”，即按照未央书院的要求，去定制通识教育课；按照理工衔接来说，还有一些理工融合的定制课；作为书院的探索学习，还有一系列探索学习课。这样的话，构成了一批“未央定制课”。

从大学教育来说，清华一贯强调“三位一体”的育人理念，即价值塑造、能力培养和知识传授。

首届新生为未央书院树立了标杆

人民网：您对于第一届书院的学生有什么样的评价？

梁曦东：去年秋天，未央书院第一届学生报到了。在录取之前，当然学校里的老师，无论是书院内还是书院外，都对第一届学生充满了各种想象。等到他们报到入学之后，不断地让我们发现惊喜，以至于有人说，“未央是一个发现奇迹的地方。”

未央书院是目前全国最大的强基书院。作为书院院长，整个书院运行里面，我首先关注的是整个书院状态怎么样，跟班主任交代的第一句话就是你把班风给我建设好了，只有一个良好的班风，形成良好的班集体，将来大学四年生活，才能很好地成长。

我们看到，未央书院的学生心里普遍都有一股“劲”，对自己执着，对学习投入，勤学好问，对未来的追求目标坚定。老师们看到学生进步，也愿意付出更多，来帮助他们未来取得更好的成就。所以对未央书院来说，第一届学生给了我们非常大的惊喜，给书院不断地树立一个又一个标杆。

未央书院对报考学生的期待

人民网：您觉得什么样的学生适合报考未央书院？

梁曦东：首先要对数理基础科学有比较大的兴趣，因为这是他的一个学位的基础。同时，他对衔接的工程方向，要有一定的兴趣。希望他们能认识到未央书院成立的意义——这是国家为了长远的发展，要满足高端人才的一种自主培养方式。它需要有一批学生长时间深耕基础学科，在关键领域做研究，投入自己的精力。

第二，学生在大学的几年生活、学习里面，要有比较坚定的意志。毕竟是理工双学位，虽然我们控制了整个的总体学时，但是整体来说，双学位比单学位学习压力会大一些。

第三，我们比较在意学生要有比较强的动手实践能力。因为清华是以工科见长的，未央书院是理工双学位，所以我也很在意学生动手实践能力。不能只是脱离实际的、虚的东西，要有理论联系实际的兴趣，要有解决问题、克服困难的能力。

第四，要与人为善、乐于助人，在为学的同时强调为人。从具体工作来说，你将来的工科的工作里面，很少有人说是一个人完成所有工作，你面临和方方面面的人团结协作，大家一起来工作。

最后，我们也希望能够招到心仪未央、认同未央的培养理念，愿意跟我们一起探索未央书院的成长，探索国家强基计划这种新的人才培养模式，我们愿意接受这样的学生。

(责编：李依环、郝孟佳)

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