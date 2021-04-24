编者按：2021年全国高考进入倒计时阶段，多所高校近期陆续发布强基计划招生简章。为了方便广大考生和家长深入了解强基计划专业及人才培养特色，日前，清华大学探微书院院长刘铮做客人民网，就相关情况进行了系统介绍和解读。

清华大学探微书院院长刘铮接受人民网专访。人民网 张力洋摄

“强基计划要为国家可持续发展、产业创新提供创新型人才”

人民网：清华大学最近正在进行2021年关于强基计划的招生报名工作，您对强基计划是如何理解的？

刘铮：我国进入新的历史发展阶段时，教育要回应国家可持续发展的需求。强基计划主要包括两个方面——

一是强化基础学科。强基计划首先是要为国家可持续发展、产业创新提供创新型人才，这是从国家可发展层面的“强基”；二是人才强基。首先是强文化基础，我们希望学生成为人类的发展、献身人类发展的文明贡献者，同时又具有雄厚的科学基础。

清华大学探微书院是以化学生物学为基础，衔接化工、高分子材料、环境工程、生物医学工程和药学专业的理工衔接书院。这些专业都和人们的幸福生活密切相关。我们希望通过强化化学生物学的基础，使我们的学生将来在国家化工、新材料、环保、生物医学和药学方面能够作出杰出的创新成果，使国家发展建立在中国人自主创新的产业基础上。

“把服务学生的成长作为第一要务”

人民网：您认为担任书院的院长和其他院系的负责人最大的区别是什么呢？您的初心是什么呢？

刘铮：我们知道办大学、办教育，人才培养一定是它第一要务。然后还有科技创新、文化传承和社会服务。对于强基书院来讲，最重要的任务是帮助学生成长，帮助学生成为能够支撑我们国家可持续发展，将来能够引领人类美好生活的杰出学者、杰出工程者、杰出企业家。我们首先把服务学生的成长作为第一要务。

我们培养人才是最终目的，但是培养途径一定要结合科学研究、文化传承、社会服务。在这个过程中使学生理解社会需要什么样的人才和成果、如何能使人们过上更美好的生活等

对于书院工作的初心，第一是回馈社会。我在清华大学完成了本科、硕士和博士学位。1982年上清华时，班里大概有一半的同学来自于边远地区，包括我在内，不少同学享受国家助学金。正是由于国家和清华的培养，我才能够从事自己非常热爱的教育行业。

第二是可持续性发展。最近大家谈到的碳减排、碳中和的问题，它不是单个一个学科、一个国家、一个产业能做到的，需要全世界各个国家共同努力。同时，可持续发展的目标是让全人类过上美好生活。

我们希望教育不仅要服务当下，更要引领未来。现在我会更加重视和学生一起去立足当下、展望未来、扎根中国、放眼世界，希望同学们用自己的才华去贡献全人类的可持续发展。

“希望学生可以在最好的课程体系里学习”

人民网：您刚才也提到书院的教育任务是以人才培养为唯一核心。您对于这句话是如何理解？在学院当中又是怎样践行的？

刘铮：首先教育离不开课程体系。同学们进入书院之前，我们根据强基计划的培养目标，对于所有的专业课程体系都进行了重构；我们所衔接的这些工科专业目前已经进入或者接近世界前10的水平。此次，我们再次对标世界最顶尖的专业，强化科学基础，立足学科前沿，重塑课程体系。我们希望学生可以在世界上最好的课程体系里进行学习。

第二，强化导师制。我们吸引了相关专业最优秀的老师担任导师，帮助同学解决难题。更重要的一点，希望导师和同学在日常接触中，让同学们体会到一个杰出的学者应该有的胸怀、眼界、气度，能够耐得住寂寞、承受得了挫折。为了实现目标，能够长期坚持、努力，直至把原来不可能的一个目标变成“现实”，而这个“现实”又使得更多的人能够享受到科技的成果。

“欢迎有志于探索科学奥秘、创造美好未来的同学报考”

人民网：您和我们分享一下平时您和书院的学生都有哪些互动？您觉得什么样的学生适合就读您所在的书院？

刘铮：我们讲人文塑造时，特别强调同学有爱心。这种爱首先是关爱，导师要关爱、关心学生的成长。我们创造一个互相关爱的氛围，鼓励我们的导师和同学一起吃饭、爬山、体育锻炼，去接近每一个同学，拉近与同学的距离，在日常生活中体会“与人为善”“以人为先”，不以分数上胜出多少同学为傲，而是向屠呦呦那样，以服务大众为荣。我们特别强调，强基计划不是社会上的“强化班”“速成班”，是面向未来的长远发展的计划，厚积才能薄发。通过这些努力，给同学们创造一个健康向上、松驰有度的成长氛围，书院同学特别有活力，阳光，亲切，师生关系非常好。

我们学院是以化学生物学为基础，这是一个探索生命奥秘，创美好生活的学科，我们此时所用的演播台、所穿的衣服、所用的化妆品、从吃的食品到药品，都是化学反应和生物反应的成果。

愿意去创建美好未来的同学们，欢迎大家加入探微书院。这个学科足够的精彩，化学世界还有很多事情我们不了解，无论小到量子的水平，还是复杂到生命体系，有很多科学的奥秘等待着被揭开，而这些科学奥秘的解开，将会极大地推进技术创新和产业变革，创造出更美好的生活，其精彩程度超越今天的想象。探微书院的治学目标是：探微知著，奉献美好。

首届学生有着追求美好和卓越的积极状态

人民网：书院在2020年首次招生，您对第一届书院的学生有什么样的评价呢？

刘铮：首先非常感谢同学们选择了探微书院。第一届学生学习成绩非常好，更重要的一点是他们有一种追求美好、卓越的生命状态。我们希望看到每个同学的成长都是快乐的，这种快乐不仅来自于自己的成长，而来自于和同学一起成长。同时告诉他们成功不在于当下的分数和排名。希望大家心气要比较高，胸怀要比较宽广，眼界要比较广大，不要计较一时一事的得失。

强基计划是重在未来几十年可持续发展，用你的一生去成就一项伟业。希望同学们把自己的人生定位在“我”能够为他人，为国家，为世界作出多大的贡献。真正的伟人，他所真正关注的实际是为别人做了多少，至于他所获得的名誉等，并不是他刻意追求的，而是社会和历史对他的肯定。

(责编：李依环、郝孟佳)