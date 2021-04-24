人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

专家解读——

清华大学探微书院院长刘铮：强基计划要为国家可持续发展提供创新型人才

2021年04月24日08:44 | 来源：人民网-教育频道
小字号

编者按：2021年全国高考进入倒计时阶段，多所高校近期陆续发布强基计划招生简章。为了方便广大考生和家长深入了解强基计划专业及人才培养特色，日前，清华大学探微书院院长刘铮做客人民网，就相关情况进行了系统介绍和解读。

清华大学探微书院院长刘铮接受人民网专访。人民网 张力洋摄

“强基计划要为国家可持续发展、产业创新提供创新型人才”

人民网：清华大学最近正在进行2021年关于强基计划的招生报名工作，您对强基计划是如何理解的？

刘铮：我国进入新的历史发展阶段时，教育要回应国家可持续发展的需求。强基计划主要包括两个方面——

一是强化基础学科。强基计划首先是要为国家可持续发展、产业创新提供创新型人才，这是从国家可发展层面的“强基”；二是人才强基。首先是强文化基础，我们希望学生成为人类的发展、献身人类发展的文明贡献者，同时又具有雄厚的科学基础。

清华大学探微书院是以化学生物学为基础，衔接化工、高分子材料、环境工程、生物医学工程和药学专业的理工衔接书院。这些专业都和人们的幸福生活密切相关。我们希望通过强化化学生物学的基础，使我们的学生将来在国家化工、新材料、环保、生物医学和药学方面能够作出杰出的创新成果，使国家发展建立在中国人自主创新的产业基础上。

“把服务学生的成长作为第一要务”

人民网：您认为担任书院的院长和其他院系的负责人最大的区别是什么呢？您的初心是什么呢？

刘铮：我们知道办大学、办教育，人才培养一定是它第一要务。然后还有科技创新、文化传承和社会服务。对于强基书院来讲，最重要的任务是帮助学生成长，帮助学生成为能够支撑我们国家可持续发展，将来能够引领人类美好生活的杰出学者、杰出工程者、杰出企业家。我们首先把服务学生的成长作为第一要务。

我们培养人才是最终目的，但是培养途径一定要结合科学研究、文化传承、社会服务。在这个过程中使学生理解社会需要什么样的人才和成果、如何能使人们过上更美好的生活等

对于书院工作的初心，第一是回馈社会。我在清华大学完成了本科、硕士和博士学位。1982年上清华时，班里大概有一半的同学来自于边远地区，包括我在内，不少同学享受国家助学金。正是由于国家和清华的培养，我才能够从事自己非常热爱的教育行业。

第二是可持续性发展。最近大家谈到的碳减排、碳中和的问题，它不是单个一个学科、一个国家、一个产业能做到的，需要全世界各个国家共同努力。同时，可持续发展的目标是让全人类过上美好生活。

我们希望教育不仅要服务当下，更要引领未来。现在我会更加重视和学生一起去立足当下、展望未来、扎根中国、放眼世界，希望同学们用自己的才华去贡献全人类的可持续发展。

“希望学生可以在最好的课程体系里学习”

人民网：您刚才也提到书院的教育任务是以人才培养为唯一核心。您对于这句话是如何理解？在学院当中又是怎样践行的？

刘铮：首先教育离不开课程体系。同学们进入书院之前，我们根据强基计划的培养目标，对于所有的专业课程体系都进行了重构；我们所衔接的这些工科专业目前已经进入或者接近世界前10的水平。此次，我们再次对标世界最顶尖的专业，强化科学基础，立足学科前沿，重塑课程体系。我们希望学生可以在世界上最好的课程体系里进行学习。

第二，强化导师制。我们吸引了相关专业最优秀的老师担任导师，帮助同学解决难题。更重要的一点，希望导师和同学在日常接触中，让同学们体会到一个杰出的学者应该有的胸怀、眼界、气度，能够耐得住寂寞、承受得了挫折。为了实现目标，能够长期坚持、努力，直至把原来不可能的一个目标变成“现实”，而这个“现实”又使得更多的人能够享受到科技的成果。

“欢迎有志于探索科学奥秘、创造美好未来的同学报考”

人民网：您和我们分享一下平时您和书院的学生都有哪些互动？您觉得什么样的学生适合就读您所在的书院？

刘铮：我们讲人文塑造时，特别强调同学有爱心。这种爱首先是关爱，导师要关爱、关心学生的成长。我们创造一个互相关爱的氛围，鼓励我们的导师和同学一起吃饭、爬山、体育锻炼，去接近每一个同学，拉近与同学的距离，在日常生活中体会“与人为善”“以人为先”，不以分数上胜出多少同学为傲，而是向屠呦呦那样，以服务大众为荣。我们特别强调，强基计划不是社会上的“强化班”“速成班”，是面向未来的长远发展的计划，厚积才能薄发。通过这些努力，给同学们创造一个健康向上、松驰有度的成长氛围，书院同学特别有活力，阳光，亲切，师生关系非常好。

我们学院是以化学生物学为基础，这是一个探索生命奥秘，创美好生活的学科，我们此时所用的演播台、所穿的衣服、所用的化妆品、从吃的食品到药品，都是化学反应和生物反应的成果。

愿意去创建美好未来的同学们，欢迎大家加入探微书院。这个学科足够的精彩，化学世界还有很多事情我们不了解，无论小到量子的水平，还是复杂到生命体系，有很多科学的奥秘等待着被揭开，而这些科学奥秘的解开，将会极大地推进技术创新和产业变革，创造出更美好的生活，其精彩程度超越今天的想象。探微书院的治学目标是：探微知著，奉献美好。

首届学生有着追求美好和卓越的积极状态

人民网：书院在2020年首次招生，您对第一届书院的学生有什么样的评价呢？

刘铮：首先非常感谢同学们选择了探微书院。第一届学生学习成绩非常好，更重要的一点是他们有一种追求美好、卓越的生命状态。我们希望看到每个同学的成长都是快乐的，这种快乐不仅来自于自己的成长，而来自于和同学一起成长。同时告诉他们成功不在于当下的分数和排名。希望大家心气要比较高，胸怀要比较宽广，眼界要比较广大，不要计较一时一事的得失。

强基计划是重在未来几十年可持续发展，用你的一生去成就一项伟业。希望同学们把自己的人生定位在“我”能够为他人，为国家，为世界作出多大的贡献。真正的伟人，他所真正关注的实际是为别人做了多少，至于他所获得的名誉等，并不是他刻意追求的，而是社会和历史对他的肯定。

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部