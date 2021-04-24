活动现场。张文博摄

人民网北京4月24日电 22日，北京市海淀区教育委员会举办“科技助力新时尚，创新引领新未来”垃圾分类宣传展示活动。北京市海淀区双榆树第一小学、北京市八一学校、北京市第二十中学、北京市海淀区太平路小学及颐慧佳园幼儿园成为该区首批垃圾分类示范教育基地校。活动现场，学生们通过情景剧、社团调查、实践报告等分享了自己参与垃圾分类的感受和体会。

据悉，一段时间以来，5所示范校开展了不同形式的垃圾分类教育活动。太平路小学将自主研发的《垃圾分类，文明生活》《豆豆环保总动员》校本教材融入到课堂教学中，以小学生感兴趣的环境问题为切入点，为孩子们树立保护环境、珍惜资源的意识。

北京市八一学校将校园内的枯枝落叶、厨余垃圾等废弃物进行处理，产出有机肥，还把食堂污水及雨水净化为中水用于灌溉。

北京市第二十中学的师生别出心裁地为垃圾设计了“BIM”（体脂率）。学校为再生资源站、其他垃圾、厨余垃圾回收点都配置了计量秤，每周二、四再生资源回收，每天下午其他垃圾称重计量处理，每日餐后厨余垃圾统计，已成为全校师生熟知的“日程表”。

双榆树一小的孩子们通过绘制手抄报、写倡议书、制作垃圾分类标识等不同形式，学习垃圾分类、减量为生活带来的便利。此外，颐慧佳园幼儿园在孩子们的垃圾分类教育中也分享了多种形式的小妙招。

活动上，北京市海淀区教委德育科科长陈文远介绍，目前，海淀区已形成“教委和学校签约”“学校与家庭签约”的顶层设计，把垃圾分类的重点工作、时间安排、推进效果落实在纸面上，以加强每一个主体的责任感，力争让学生带动家长，让学校带动社会，形成整体的垃圾分类、减量的氛围。

(责编：李依环、秦华)