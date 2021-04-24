李依环 孙竞

编者按：2021年全国高考进入倒计时阶段，多所高校近期陆续发布强基计划招生简章。为了方便广大考生和家长深入了解强基计划专业及人才培养特色，日前，清华大学行健书院院长李俊峰做客人民网，就相关情况进行了系统介绍和解读。

清华大学未央书院院长李俊峰接受人民网专访。人民网 张力洋摄

强基计划是国家面向未来的人才需求

人民网：您对于强基计划的理解是如何的？

李俊峰：我想从考生及家长的角度来看这个问题。每个考生要报考哪些大学、哪些专业，应该要对自己的前景有一个预测。对于家长来说，如果希望我们的孩子成长得好，在社会上发挥更大的作用、更有成就等，需要考虑到更远，可能十年、二十年等这样一种时间尺度的规划和预测。

强基计划是国家预测未来十年、二十年，甚至三十年的人才需求。对于当前我们社会没有那么热衷的部分，更应该提早布局。

为培养理工衔接的创新型人才打好基础

人民网：您认为作为书院院长，和其他院系的负责人，两者最大的区别是什么呢？行健书院的建设和发展初心是什么？

李俊峰：大学里都有各种各样的学院，学院的院长要承担很多的职责，比如教师队伍的发展、科研项目的情况、学科方向的发展、本科生怎么发展、研究生怎么培养等，要考虑很多的因素。书院院长唯一的职责就是考虑这些本科生如何培养，所以我们非常聚焦。

院长们都是在教学科研一线有二、三十年经验的人，把我们的智慧、几十年来在教育战线中形成的经验用于本科生培养，希望能更好地为这些本科生的未来发展多谋划。

清华大学面向强基计划的几个书院有各种不同的分类。文科、理科，还有理工衔接双学位的不同定位。我们书院也是理工衔接的，以数学、力学为基础，衔接车辆工程、航空航天工程、能源动力工程、水利土木工程、海洋工程等，更加聚焦在为培养这些方面的人才打好坚实基础。

课程体系设计充分考虑“两个聚焦”

人民网：书院的任务和使命是以人才培养为唯一核心。您是怎么理解这句话？ 您所在的书院在课程体系设置上有什么独特之处？

李俊峰：我们的工作任务聚焦在人才培养这个方面，其他方面的考虑不会干扰到这个工作，我们可以心无旁骛地做好一件事。

我们的课程体系设计充分考虑到这次强基计划的“两个聚焦”：一个是聚焦基础学科，一个是聚焦关键领域。通过我们的课程设计，希望我们培养的人将来“两个聚焦”都可以实现。既在基础学科方面打好基础，也培养这方面有潜质、想在这方面发展的人。另一方面，要让学生更多地与工程学科衔接，在亟待发展的关键工程领域中作出应有贡献。

师生可随时交流学习情况、所思所想

人民网：您和我们也分享一下平时和书院的学生有哪些互动和交流呢？您对于书院第一届的学生是如何评价呢？

李俊峰：在与学生交流方面，我们唯一的目标、工作任务就是聚焦在本科生的培养。我们会把能利用的时间，想方设法通过各渠道和本科生交流。只要本科生有需求，他们随时和我们探讨学习情况、所思所想，甚至社团活动，包括党团活动也可以请我们参加。另外，我们也会根据经验，预测他们在哪些方面可能会有困难，及时地答疑解惑。

对于书院的第一届学生，我们按照预计的情况给他们安排任务，包括课程各个环节，最后达到了当时预想的结果。在这之前，很多老师怀疑甚至有点担心这样的教学安排同学们是否能够适应，学生会不会出现各种各样的问题等，但是从结果都来看都很好，我也非常满意。

为不同学习风格和习惯的学生提供多元选择

人民网：什么样的学生适合您所在的书院呢？

李俊峰：从大的方面来讲，报强基计划的学生，应该要比较认可专家们对未来社会、技术、经济发展的预测，并愿意投身其中。

进入强基计划具体要在哪个专业或书院比较合适呢？我们书院会学数学、力学，另外还聚焦在几个关键的工程领域等，让学生有机会在这里设计出一些新的交叉的、新生的方向。我们也有灵活度和柔性，对于喜欢学数学、物理、力学的同学，开始进入大学的适应性应该会更好。如果你特别喜欢又擅长这些科目的话，学习上的适应性就会好一点。

第一年我们招进来的学生中，有参加过数学和物理竞赛的，也有什么竞赛都没参加过的。他们在学习的过程中，碰到的困难会不一样，但并不是说谁一定跑在谁前面。

由于成长经历、学习经历的不同，我们不能采用比较单一的模式去培养学生，应该想办法让不同的学习风格、不同学习习惯的人，都能找到一条适合个性化习惯的方式和路径，完成同样的培计划，达到同样的要求。这是我们书院很重要的一个特色，给不同学习风格、学习习惯、学习经验的学生提供选择。

(责编：李依环、秦华)