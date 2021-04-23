首届艺术科技融合创新论坛现场（校方供图）

人民网北京4月23日电 （记者孙竞）北京师范大学艺术科技融合创新中心日前在北师大珠海校区揭牌成立。中心集学术研究、创意策划、咨询服务、文化传播、高端智库于一体，致力于艺术与科技的融合创新。

“艺术和科技都需要有想象力。”艺术科技融合创新中心主任、北京师范大学艺术与传媒学院院长肖向荣表示，“我们成立这个平台，就是想把拥有各种想象力的艺术家和科学家们集结在一起，看一看会产生什么新的化学反应，希望能为整个国家和社会打开另一扇窗”。

据了解，张继刚、苏士澍、沙晓岚、谢涛等多名艺术家和科学家受聘为中心首批专家团队成员。未来，中心将积极探寻艺术和科学的全新组合形式，重构“城市和人文”“时尚和生活”的思维版图，展开涵盖“艺术与科学”“艺术与心理学”“互联网创意应用”等交叉融合学科的跨领域研究，用全新的视角来理解艺术与科学的融合和未来空间延展。

成立当日，还举办了首届艺术科技融合创新论坛。与会专家学者通过主题分享、圆桌对话等形式，聚焦文化艺术数字化时代的科学命题，拓宽新思维、探寻新方法，推动艺术科技领域协同创新发展。

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