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校园双创“相亲市集”：导师、学生、项目一线牵

2021年04月23日08:54 | 来源：中国青年报
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原标题：校园双创“相亲市集”：导师、学生、项目一线牵

　　本报讯（中青报·中青网记者 王姗姗）近日，“相亲市集”成了温州医科大学校园里的热门话题。“选到心仪的对象了吗？”“牵手成功了吗？”成了学生嘘寒问暖的开场白。在这场相亲市集上，身高、年龄、外貌都不重要，大家关心的是“你会使用统计软件、Python和编程吗？”“你能吃苦耐劳吗？”“你热爱科学研究吗？”原来，学生奔赴的是一场与学校“青蓝智库”双创导师的见面会。

　　温州医科大学“青蓝智库”建设工作自2020年启动以来，集结了来自校内外的双创导师、校内优秀学生、优秀创新创业项目的三库融合资源，旨在搭建双创师生对接平台、资本对接平台，培养一批创新创业生力军，孵化一批高精尖创新创业项目。“这次是‘青蓝智库’启动以来举行的首届双创师生‘相亲市集’，100余名双创导师纷纷向学生发出邀约，提供了近1000个双创实践岗位，受到了同学们的热烈响应。”学校团委书记洪晓畅说，“我们发现师生们对双创工作充满了热情，但苦于没有‘红娘’为他们牵线搭桥，使得很多学生在大学期间错过了投身双创的机会。希望通过这次‘相亲市集’，让更多学生开启他们的科创之旅，探索科学的奥秘，培养创新思维，提高创造能力。”

　　本届“相亲市集”上最受学生欢迎的导师是该校基础医学院的王建光老师，短短10分钟，其团队报名人数就已过百。“我曾在一次讲座中听过王老师提起，学习不能只执着于眼前，要学会放眼未来。无论是做一名临床医生还是科研学者，科研思维是必不可少的，它教会你严谨、专一，这是课本里学不到的。所以我是慕名而来，希望有机会加入王老师的科研团队。”现场一名临床医学专业同学说。

　　“人才是创新的第一资源，是创新活动中最为活跃、最为积极的因素。功以才成，业由才广。学校‘青蓝智库’建设有效地激活了校内外创新创业的人才因子，最大限度释放学校创新创业创造动能。”温医大党委副书记程锦国说。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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