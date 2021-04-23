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“书房自由”虽远“读书自由”很近

2021年04月23日08:50 | 来源：北京青年报
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原标题：“书房自由”虽远“读书自由”很近

　　世界读书日来临之际，当当与易观联合发布《2021中国书房与阅读现状洞察》报告。报告数据显示，中国72.8%的家庭没有书房，人均书房面积仅0.65㎡。从城市规模来看，城市越大，书房面积越小。一线城市近九成家庭没有书房，人均书房面积仅0.26㎡；调研用户中五线城市书房拥有率是一线城市的三倍多。上海、北京、深圳、广州、南京是全国人均书房面积排名垫底的五大城市。

　　拥有一间雅致的书房，供自己看书、写字、做文章，让心灵回归自由，是很多人梦寐以求的人生乐事。然而，中国72.8%的家庭没有书房，一线城市近九成家庭没有书房，城市越大，书房面积越小，这些调查结论让人有些意外，原来绝大多数家庭还没有实现“书房自由”。

　　不过，也有网友表示，城市越大，书房面积越小，这一点并不奇怪。房价那么贵，少一个书房，就少一笔经济负担。的确，上述报告调研了各地书房的花费成本，在具体城市方面，深圳、上海、北京的书房成本位列前三位，分别高达近110万元、78万元、75万元。北、上、深如此高的书房花费成本，放在四五线城市，就可以购买一套商品房了，难怪四五线城市的人均书房面积可以接近10㎡。

　　我们从“城市越大，书房面积越小”反思到的，不该只有房价高企，书房的诗意难以抵达现实；更应该反思，城市越大，阅读人群是否越少，大城市绝大多数人离“书房自由”很远，但离“读书自由”很近。城市越大，实体书店和公共图书馆也就越多，图书资源和阅读活动也就越丰富。上述报告也显示，各城市年均购书花费从500元到800元不等，大部分年轻人都能轻松实现“读书自由”。

　　所以，我们应该常常扪心自问：我们读书了吗？我们热爱读书吗？读书跟有没有书房其实没有必然联系。在过去很长的时间里，由于住宿条件简陋，普遍没有书房，许多读书爱好者仍然读了许多书，因为他们的求知欲旺盛。然而如今，住宿条件大为好转，一些人反而没有读书的热情，变得功利化和短视化，“书房难求”成为不愿阅读的挡箭牌，即使有多余房间，宁做麻将房也不当书房。

　　事实上，对于喜爱阅读者来说，只要心中有书，哪里都是书房。上述报告显示，通勤、马桶、睡前、午休、早起和就餐时正成为人们的“第二书房”，在外面，咖啡厅与书店则成为人们最心仪的外部阅读场所。希望“书房难求”不要成为我们不愿意读书的借口。（郭亚丽）

(责编：温璐、熊旭)

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