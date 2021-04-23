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北京优化高端技术技能人才贯通培养计划

2021年04月23日08:44 | 来源：中国青年报
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原标题：北京优化高端技术技能人才贯通培养计划

　　记者今日从北京市教委获悉，为深入贯彻国务院《国家职业教育改革实施方案》和教育部《职业教育提质培优行动计划》，北京市决定从2021年起全面优化贯通培养计划，开展高端技术技能人才的贯通培养。贯通培养的学制为7年，其中前3年为中职教育阶段，中间两年为高职教育阶段，后两年为本科教育阶段。前5年在职业院校学习，后两年在本科高校学习。招生对象为符合当年中考升学资格的北京市正式户籍考生。

　　据了解，该项目共有两个类别，一个是“高本贯通”，由入选“北京市特色高水平职业院校”的高职院校与应用型本科高校联合培养。前5年在高职院校学习，完成前5年学业且成绩合格者由高职院校颁发专科学历证书，完成全部学业且成绩合格者，由合作本科高校颁发本科学历证书（专升本）。另一个是“中本贯通”，原则上由入选“北京市特色高水平职业院校”的中职学校与应用型本科高校联合培养。前5年在中职学校学习，后两年在本科高校学习。完成前3年学业且成绩合格者，由中职学校颁发中职毕业证书；完成前5年学业且成绩合格者，由合作本科高校颁发专科学历证书，完成全部学业且成绩合格者由合作本科高校颁发本科学历证书（专升本）。

　　北京市教委相关负责人介绍，本项目通过中考在全市范围内招生，招生计划按照首都经济社会发展需要以及职业院校事业发展需求，由北京市教委统筹安排，具体招生录取办法按照教育考试院有关文件执行。

　　另外，高本贯通项目的学生在完成基础文化教育阶段后，在进入专业教育阶段之前可申请调整专业，中本贯通项目的学生原则上不能调整专业。依据学生个人意愿，允许学生在完成中职或高职教育后选择毕业退出本项目，由学籍所在学校颁发相应学段毕业证书，毕业后学生不再具有贯通培养资格。（记者 樊未晨）

(责编：温璐、郝孟佳)

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