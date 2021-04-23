原标题：深圳跑出职业教育高质量发展加速度

4月19日，深圳职业教育迎来历史性一刻。深圳市人民政府举行新闻发布会，公布了教育部与广东省人民政府共建深圳职业教育创新发展高地、推进深圳职业教育高端发展、争创世界一流的背景、意义、主要任务和实施计划。深圳正在推动高质量发展上展现新作为，加快建设职业教育先行示范的“深圳样板”。

2020年12月的一天，深圳职业技术学院海洋生物医药研究院的王勇、藤超、章晨3位教师所在课题组收到了来自华为的感谢信，他们参与的华为的一项课题研究获得了重大突破。这是深圳打造职业教育高地的一个案例。

2020年12月1日，教育部、广东省政府正式印发《教育部 广东省人民政府关于推进深圳职业教育高端发展、争创世界一流的实施意见》，标志着深圳职业教育高端发展迈出新步伐。

早在2006年，深圳职业技术学院就开始探索和华为共同开发行业企业认证和专业课程相结合的“课证共生共长”模式，历经12年的发展，《深职院-华为培养信息通信技术技能人才“课证共生共长”模式研制与实践》获得2018年国家级教学成果特等奖。

2006年，时任该技术学院通信工程系主任的马晓明发现，产业的需求在学校的教学中并不能得到很好的体现。马晓明和同事用几年时间摸索如何建立新课程标准，坚持引入“企业最新的技术、最新的标准，且是相当规范的标准”，把面向在岗工程师的内训体系转变成适合在校生学习的教育教学标准。

围绕人才培养与劳动力市场需求对接问题，深化复合型技术技能人才培养培训模式改革，深圳职业教育积极推进“1+X”证书制度试点工作，把证书的标准和内容融入人才培养方案、嵌入质量评价体系。目前，深圳已经有11所职业院校获批成为“1+X”证书制度试点院校。

深圳支持职业院校联合世界500强或行业龙头企业，共同开发高端认证证书，并积极推动成为“X”证书，从而把企业产品标准、技术标准、服务标准转化为人才认证标准，打通“专业”与“职业”的鸿沟。目前已与华为、阿里巴巴、比亚迪等合作开发认证证书10余种。

同时，深圳职业教育深化师资改革，突出“双师型”教师队伍建设，建设一批“技能大师”工作室，实施职业院校教师“海培计划”，已选派5批120多名优秀教师赴德、美、英等国培训；深化教材改革，开发大批精品课程和在线课程，将华为、平安、比亚迪等企业的技术标准转化为课程标准，建设国家级教学资源库6个、示范专业12个、骨干专业4个；深化教法改革，出台“教学改革30条”；推动课堂革命，突出培养学生创新精神和实践能力。

深圳市委市政府高度重视职业教育发展，将其作为加快城市转型发展、满足产业升级需要的基础性工作来抓，先后出台《关于促进职业教育校企合作的意见》《深圳市职业教育校外公共实训基地认定和管理办法》《深圳市人民政府关于加快建设现代职业教育体系的意见》等一系列政策文件，鼓励职业院校与行业、企业开展校企合作、协同育人。

2006年，《深圳市鹏城工匠评选办法》出台，每年评选10名“鹏城工匠”并给予每人50万元的奖励，这在深圳营造了浓厚的崇尚技能、尊重人才的社会氛围。

近5年，深圳全市财政为职业教育投入260多亿元，全面落实职业教育生均拨款制度，高职院校、技工院校和中职学校生均标准为2.2万元、2万元和1.7万元，生均标准居国内前列。另外还实施中职生免费政策全覆盖，对民办职业院校教师发放长期从教津贴。

在此基础上，深圳在全国率先实行“政府出资补贴、企业出场地、校企共建校外公共实训基地”的新模式，每年投入2000多万元，在企业建设30个左右职业教育校外实训基地。目前，市、区财政共支持建设校外实训基地219个，累计投入经费超过3亿元，吸引华为、中兴通讯、比亚迪、迈瑞生物、华讯方舟科技等一大批企业参与校企合作。

职业院校与华为、比亚迪、平安科技等世界500强及行业龙头企业紧密合作，建设了一批特色产业学院，探索形成了适合中国国情的“双元”育人模式。深圳职业技术学院、深圳信息职业技术学院均为广东省首批一流高职建设院校，2019年双双入选中国特色高水平高职学校建设单位。

深圳现有职业院校31所，在校生13.1万人。2018年，高标准创办深圳技术大学，2019年首次独立招生并实现录取分数居全省第九位。全市中职学校中有国家中职教育改革发展示范学校5所，省级以上重点中等职业学校14所。

深圳职业教育以敢为人先的勇气胆识和换道领跑的竞争姿态，在一条高质量发展新赛道上跑出了加速度。(记者 刘芳)

(责编：温璐、郝孟佳)