原标题：“大厂”笔试找枪手，别为offer丢了诚信

“笔试助攻”“老字号准确率有保证”“包过进面”……近日，据《河南商报》等媒体报道，一些代考机构瞄准互联网大厂春招，采用对电脑远程控制的方式“替”求职者完成笔试，形成代考产业链。

根据教育部公布的数据显示，2021年高校毕业生总规模预计909万人，而2020年这一数字则为874万人，同比增加35万人，就业竞争压力不容小觑。由于待遇较高、发展前景好等原因，字节跳动、腾讯等互联网大厂本就是“一职难求”，加之毕业人数再创新高，僧多粥少导致offer竞争更加激烈。

可即便春招竞争再激烈、互联网大厂的offer再珍贵，也不该成为求职者特别是即将进入职场的高校毕业生们找枪手，企图在笔试中走捷径过关的理由。求职笔试可谓高校毕业生们进入职场与社会时的第一粒扣子，人无信不立，通过找枪手代考，即便顺利通过笔试、甚至拿到了心仪的offer，可不讲诚信的污点却永远留下了。如果作弊被发现，还会面临被“一票否决”、甚至被公司拉入黑名单的风险，得不偿失。

招聘考试事关公平，既然设立笔试环节，就必须坚持公正原则，找枪手代考显然是对其他专心备考求职者的一种不公。这不仅破坏了设立笔试环节的初衷，也不利于互联网大厂选聘到德才兼备的员工。

此外，找枪手者顺利过关甚至最终拿到offer，会在高校毕业生以及准毕业生群体中产生负面影响，让他们今后面对考试时不是专心备考，而是第一时间想到找枪手等捷径。而这些靠代考过关的职场新人，极有可能将投机取巧、弄虚作假的方式带到日常工作中，这对企业文化、个人职业素养都有侵蚀风险。

你有张良计，我有过墙梯。枪手通过电脑远程控制完成代考，互联网大厂则可以发挥自身的技术优势，在笔试环节中加入更多的反作弊举措，让枪手无法轻易得逞，为公平选拔人才保驾护航。同时，在考题设置方面，也要更多体现互联网行业的特色。如果试题内容紧扣互联网发展趋势、与时俱进、特色鲜明，习惯于模式化应试的职业枪手便“无用武之地”，那谁还会花钱找代考呢？这样做，也可以更好地筛选出与公司需求更加匹配的优秀人才。

在秋招、春招在线笔试中作弊，破坏了社会的公平公正、有违公序良俗，而且大有成为灰色产业之势。对此，教育、人社等相关职能部门不该听之任之，要采取相应措施对其予以打击治理。当然，最后要奉劝所有求职者，特别是初出校园的毕业生们：笔试诚可贵，offer价更高，若为诚信故，二者皆可“抛”。守住诚信这条最基本的底线，靠实力拿到offer，才是步入职场、迈向人生巅峰的正确打开方式。(夏熊飞)

(责编：温璐、郝孟佳)