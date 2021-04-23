原标题：“强基计划”既是招生改革更是培养改革

2021年，“强基计划”进入第二年。近期，包括清华大学、北京大学在内，36所试点高校均已发布2021招生简章。经历去年意外“遇冷”之后，新一轮强基计划释放“广撒网”信号，报考范围放宽，学生入围比例更高。

此前，《教育部关于做好2021年普通高校招生工作的通知》明确要求，要深入实施“强基计划”，各试点高校要深入总结实施情况，完善招生程序和办法，提高人才选拔的科学性。与去年相比，今年的“强基计划”主要有两个变化：一是部分高校增加了高考结束后到高考成绩公布前的确认环节；二是扩大了入围比例，今年入围比例基本为6∶1，而去年有的高校入围比例仅为3∶1，清华、北大去年的强基计划入围比例最高，但也只有5∶1。

这两大变化，指向的是同一个目标，那就是确保“强基计划”招生计划得到完成，避免无法招满的情况再次发生。增加确认环节，是为了把未确认的学生排除，避免有的考生入围后再放弃；扩大入围比例，则是为了扩大“选材面”，给更多有意向的考生提供机会。当然，这两大变化也引发一些争议。对于增加确认环节，有人认为这并没有太大约束作用，即便确认，考生照样可以通过各种方式放弃，如到学校参加测试，但故意考得很差。而扩大入围比例，也让舆论担心是否会影响“强基计划”的生源质量。

从去年的招生情况来看，优化“强基计划”的招生程序与办法，无疑是务实之举。虽然确认环节的约束作用刚性有限，但是，这有助于校方进一步了解学生意愿，寻找有志成为基础学科领域拔尖人才的考生，避免“强扭的瓜不甜”。适当扩大入围比例，或许会导致入围分数降低，但从多元评价角度看，由于“强基计划”是按“高考成绩85%+校测成绩15%”对入围考生进行综合评价录取，生源质量的下限仍有较好的保障，而且不少高校也设置了最低入围分数要求。

要让“强基计划”真正起到推进培养基础学科拔尖人才的作用，除了完成招生计划，还要让高校积极参与基础教育改革，和中学协同起来，一起培养学生对基础学科的学习兴趣；同时，高校也应着力于提高“强基计划”的培养质量，以此转变基础学科“又穷又难”的形象，吸引更多学生选择基础学科专业。

“强基计划”首年遇冷，其实并不意外。这一计划相比于之前的自主招生，由于是36所“双一流”A类学校拿出并不热门的基础学科专业招生，且实行综合评价录取，并限制被录取的学生转专业，不受考生追捧，也在意料之中。在一定程度上，“强基计划”首年“遇冷”，恰恰显现出推进这一计划的重要性，也暴露出了我国基础教育未能充分培养学生对基础学科兴趣的弱点，以及部分考生把特殊招生计划当“跳板”的心态。

深入实施“强基计划”，坚持按高考成绩入围，入围后按高考成绩与校测综合评价录取，录取后原则上不允许换专业，是完全正确的方向，倘若在这些问题上妥协，“强基计划”便与过去的自主招生没有区别。但是，在执行过程中，有关部门也要直面问题，解决问题，如此才能更好地实现政策初衷。

在中小学教育阶段，教育工作者要重视培养学生的学科、专业兴趣。客观而言，我国的普通高中教育，包括在推进新高考改革之后，大多只关注学生的高考分数，而不重视培养学生的兴趣。在高考填报志愿，选择大学、专业时，存在盲目追逐热门的问题。改变这一局面，需要高中教育摆脱“唯分数”与“唯升学”导向，与此同时，也需要大学积极参与高中教育教学改革。今年，复旦大学面向上海高中生推出“周末学堂——复旦大学拔尖学科高中先修计划”，便有助于拓宽高中生的视野，培养高中生的学科兴趣，值得其他高校借鉴、推广。

实施“强基计划”既是招生改革，更是培养改革。有的考生在考出不错的高分之后，就放弃强基计划，认为基础学科学着累，就业前景也不好，这其实是对基础学科的误解，也反映出一些考生存在去苦趋乐，不希望在大学继续苦读的问题。这一方面需要高校加强对高中学生及家长的招生宣传，让高中学生及家长了解真实的基础学科发展前景，另一方面也要把“强基计划”的培养改革切实落地，提高人才培养质量，既为我国突破“卡脖子”技术培养生力军，也助推社会形成更加完善的成才观。(熊丙奇)

(责编：温璐、郝孟佳)