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北京中关村一小怀柔分校举行飞行节 近千名小学生放飞科技梦

2021年04月23日08:12 | 来源：北京青年报
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原标题：近千小学生放飞科技梦

　　昨日9点，伴随着同学们自制水火箭的成功发射，拉开了中关村第一小学怀柔分校第五届飞行节的序幕，全校近千名同学在校园里放飞科技梦想。

　　据了解，此次飞行节设置了科技体验模块、科技传承创新模块、能力挑战模块、我行我秀模块、科普影院模块等五大主题模块。其中，科技传承创新模块现场，不仅有非遗老艺人带领同学们制作风筝，也有VR飞行体验、智能飞行感应器体验等。科普影院则给孩子们打造了一场视觉盛宴，通过视频了解人类飞行历史和人类飞行梦想的光辉旅程。

　　同时，不同年级还进行着不同项目的飞行竞赛，低年级进行纸飞机、竹蜻蜓比赛，中年级进行航模、水火箭比赛，高年级进行风筝、降落伞比赛。“孩子们亲手放飞一架架构思新颖、形态各异的‘飞行器’，‘飞翔之梦’激发了孩子们对飞行、对科学的好奇心、探究欲，让孩子们在飞行之旅中种下科学的梦想。”中关村第一小学怀柔分校执行校长梁小红说。

　　据悉，在活动举办前两周，语、数、英、音、美、科等多个学科的老师就开展联动教研，组织学生学习与飞行、飞行器有关的历史、文化、典故、神话故事、古诗词，研究与飞行器相关的数理知识，学习制作风筝、航模、水火箭等飞行器，感受飞行魅力。（记者 武文娟 摄影 郝羿）

(责编：温璐、郝孟佳)

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