清华大学集成电路学院院长吴华强。（校方供图）

人民网北京4月22日电 （记者孙竞）在清华大学建校110周年校庆日即将来临之际，清华大学集成电路学院今天正式成立。记者了解到，清华大学微电子与纳电子学系主任、微电子学研究所所长吴华强教授担任首任院长。

据清华大学官网上的介绍，吴华强长期从事新型存储器及基于新型器件的类脑计算研究，涵盖了从器件、工艺集成、架构、算法、芯片以及系统等多个层次，先后承担多项重大科研项目。他在Nature、Nature Communications等学术期刊以及IEDM、VLSI、ISSCC等国际会议上发表论文100余篇。2009年，吴华强加入清华大学微电子学研究所。

吴华强在成立仪式上表示，集成电路是一个典型的交叉学科，学院将探索“1+N”联合机制，“1”是指集成电路学院，“N”是多学科交叉融合。人才培养方面，集成电路学院将完善本硕博贯通的集成电路人才培养体系，连通材料、装备到芯片系统的垂直知识链，重塑集成电路课程体系。

吴华强透露，本科生培养采用书院培养与大类培养相结合的模式，坚持宽口径、厚基础；研究生培养突出产教融合，与产业链各个领域的头部企业进行深度合作，为集成电路产业输送紧缺高层次人才。

他同时介绍，科学研究方面，学院将面向集成电路技术代际更新的重要机遇，围绕集成电路科学与工程一级学科建设，布局纳电子科学、集成电路设计方法学与EDA、集成电路设计与应用、集成电路器件与制造工艺、MEMS与微系统、封装与系统集成、集成电路专用装备、集成电路专用材料等研究方向，实现集成电路学科新突破，在破解当前“卡脖子”难题的同时也赢得未来发展的主动权。

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