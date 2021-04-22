人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

清华大学集成电路学院首任院长是谁？

2021年04月22日18:25 | 来源：人民网-教育频道
小字号

清华大学集成电路学院院长吴华强。（校方供图）

人民网北京4月22日电 （记者孙竞）在清华大学建校110周年校庆日即将来临之际，清华大学集成电路学院今天正式成立。记者了解到，清华大学微电子与纳电子学系主任、微电子学研究所所长吴华强教授担任首任院长。

据清华大学官网上的介绍，吴华强长期从事新型存储器及基于新型器件的类脑计算研究，涵盖了从器件、工艺集成、架构、算法、芯片以及系统等多个层次，先后承担多项重大科研项目。他在Nature、Nature Communications等学术期刊以及IEDM、VLSI、ISSCC等国际会议上发表论文100余篇。2009年，吴华强加入清华大学微电子学研究所。

吴华强在成立仪式上表示，集成电路是一个典型的交叉学科，学院将探索“1+N”联合机制，“1”是指集成电路学院，“N”是多学科交叉融合。人才培养方面，集成电路学院将完善本硕博贯通的集成电路人才培养体系，连通材料、装备到芯片系统的垂直知识链，重塑集成电路课程体系。

吴华强透露，本科生培养采用书院培养与大类培养相结合的模式，坚持宽口径、厚基础；研究生培养突出产教融合，与产业链各个领域的头部企业进行深度合作，为集成电路产业输送紧缺高层次人才。

他同时介绍，科学研究方面，学院将面向集成电路技术代际更新的重要机遇，围绕集成电路科学与工程一级学科建设，布局纳电子科学、集成电路设计方法学与EDA、集成电路设计与应用、集成电路器件与制造工艺、MEMS与微系统、封装与系统集成、集成电路专用装备、集成电路专用材料等研究方向，实现集成电路学科新突破，在破解当前“卡脖子”难题的同时也赢得未来发展的主动权。

(责编：李依环、王潇潇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部