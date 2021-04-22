人民网北京4月22日电 （记者孙竞）百年大计，教育为本。习近平总书记19日在清华大学考察时指出，党和国家事业发展对高等教育的需要，对科学知识和优秀人才的需要，比以往任何时候都更为迫切。我们要建设的世界一流大学是中国特色社会主义的一流大学，我国社会主义教育就是要培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

总书记的重要讲话在高校引发热烈反响，全国多所高校的书记、校长表示，将不忘初心、牢记使命，为党育人、为国育才，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦作出新的更大贡献。

心怀“国之大者”，把服务国家作为最高追求

习近平总书记强调，我国高等教育要立足中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，心怀“国之大者”，把握大势，敢于担当，善于作为，为服务国家富强、民族复兴、人民幸福贡献力量。

中国科学院院士、清华大学校长邱勇表示，清华大学即将迎来110周年校庆，习近平总书记的重要讲话精神将作为校庆活动最重要的主题，充分激发全校师生和广大校友爱国奉献、服务国家的热情和决心。面向未来，清华大学要以更强的责任感、使命感，坚定自信，乘势而上，勇于担当，在服务国家现代化建设和中华民族伟大复兴的历史进程中成就新的高度，作出当之无愧的贡献。

“习近平总书记的重要讲话，对提高高等教育质量提出了新要求，为新时代实现教育现代化、建设教育强国指明了前进方向和奋斗目标。”中国人民大学党委书记靳诺谈到，作为中国共产党创办的第一所新型正规大学，学校将把握大势，敢于担当，善于作为，教育引导广大青年成长为堪当中华民族复兴大任的时代新人。

中央民族大学校长郭广生说，学校将把服务国家作为最高追求，坚持扎根中国大地办教育，抓住全面提高人才培养能力这个重点，促进人的全面发展，培养政治素质强、业务水平高、综合素质好，具有强烈社会责任感、深厚家国情怀、宽广国际视野，堪当民族复兴大任的新时代各民族优秀人才。

“坚持‘顶天立地’和服务祖国人民是学校的办学传统。”中国工程院院士、华中科技大学党委书记邵新宇表示，学校将立足中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，扎根中国大地办大学，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献更大力量。

北京林业大学校长安黎哲说，学校将坚定不移贯彻落实好习近平总书记重要讲话精神，着力产出一流学术成果，培养一流人才，在生态文明建设、绿色发展、乡村振兴等重大国家战略中积极作为，把北林的精彩论文写在祖国大地上。

聚焦高质量发展，全面推进一流大学建设

习近平总书记指出，一流大学建设要坚持党的领导，坚持马克思主义指导地位，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，抓住历史机遇，紧扣时代脉搏，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，把发展科技第一生产力、培养人才第一资源、增强创新第一动力更好结合起来，更好为改革开放和社会主义现代化建设服务。

中国科学院院士、中国地质大学（武汉）校长王焰新说，作为学科特色鲜明的高水平大学，学校将赓续精神血脉，把发展科技、培养人才、增强创新更好地结合起来，聚焦高质量发展，提供高质量服务，为建设美丽中国、宜居地球作出应有贡献。

“目前，我国高等教育已进入普及化阶段，需要建设更多一流的综合性大学，也需要建设更加多元、特色鲜明的一流大学。”上海外国语大学党委书记姜锋表示，学校将进一步凝练“多语种+”和“+多语种”办学特色，扎根中国大地，争创世界一流，为我国经济社会发展和高等教育体系建设作出新的更大贡献。

东北林业大学校长李斌谈到，学校将全面贯彻党的教育方针，主动服务国家和地方“十四五”规划的战略需求，大力促进学科交叉，深入开展科研创新，努力产出更多服务国家生态文明建设和东北振兴的创新成果。

河南大学党委书记卢克平表示，学校将牢记总书记的嘱托，把发展作为第一要务、人才作为第一资源、创新作为第一动力，不断推动“双一流”建设取得新进展，持续为服务国家富强、民族复兴、人民幸福贡献河大力量。

提高人才培养能力，培养一流人才方阵

在清华大学考察时，习近平总书记对培养一流人才方阵提出具体要求：“建设一流大学，关键是要不断提高人才培养质量。要想国家之所想、急国家之所急、应国家之所需，抓住全面提高人才培养能力这个重点，坚持把立德树人作为根本任务，着力培养担当中华民族复兴大任的时代新人。”

兰州大学党委书记马小洁说：“我们将落实立德树人的根本任务，激励广大学子与新时代同向同行，立大志、明大德、成大才、担大任，努力成长为德智体美劳全面发展的‘六有’大学生。”

同济大学党委书记方守恩表示，面向未来，学校将坚持正确办学方向，以立德树人为根本、以学科建设为龙头、以队伍建设为基础、以创新发展为引领、综合改革为抓手，推进治理体系与治理能力现代化，不断促进学校内涵式发展、高质量发展。

“作为能源行业高校，想国家之所想、急国家之所急、应国家之所需，既是学校的办学追求，也是学校的优良传统。”中国石油大学（北京）校长吴小林说，学校将锚定国家能源资源战略和区域经济发展需求，着力加强教师队伍建设，全面提高人才培养能力，落实立德树人根本任务，以实际行动服务中华民族伟大复兴战略全局。

西北大学党委书记王亚杰表示，学校将全面升级质量立校、人才强校、改革兴校、特色建校、开发办校、依法治校“六大战略”，全力推进中国特色世界一流大学建设，为服务国家富强、民族复兴、人民幸福贡献西大力量。

“人才培养应该要思考如何把毕业生向为国家发挥重要作用的行业输送。”西南交通大学校长杨丹认为，要建立以产生一流学术成果和培养一流人才为目标的大学创新体系。

中国矿业大学（北京）党委书记徐孝民表示，学校将聚焦矿业和安全领域的重大核心科学问题，努力产出一流成果；同时，积极构建能源工业精英教育教学体系，培养一流学生，为进一步提升我国煤矿智能化技术水平贡献矿大力量。

完善大学创新体系，提升原始创新能力

“一流大学是基础研究的主力军和重大科技突破的策源地，要完善以健康学术生态为基础、以有效学术治理为保障、以产生一流学术成果和培养一流人才为目标的大学创新体系，勇于攻克‘卡脖子’的关键核心技术，加强产学研深度融合，促进科技成果转化。”习近平总书记这样强调一流大学的科技创新使命。

西安交通大学校长王树国表示，“十四五”期间，学校将继续传承“西迁精神”，进一步改革体制机制，加大对基础学科和交叉学科的投入，支持和鼓励科技工作者勇闯科技创新“无人区”，助推教育事业高质量发展，为世界教育发展提供中国经验。

南京大学党委书记胡金波认为，高校要在“文理融合、理工融合”等多种交叉协同创新中，不断体现高水平多学科体系的优势与特色，催生新兴学科与交叉学科的生长点，努力打破学科壁垒。

北京科技大学党委书记武贵龙谈到，作为新中国第一所钢铁工业高等学府，北科大将勇担“钢铁强国、科教兴邦”使命，传承钢铁精神，建好“钢班子”“铁队伍”，着力解决钢铁行业“卡脖子”问题，努力为我国由“钢铁大国”向“钢铁强国”迈进贡献智慧和力量。

“学文科需要增强科技素养，学理工科需要厚植人文素养。而无论何种学科，都需要具有文史底蕴、经管常识、实践阅历、家国情怀。”在上海财经大学党委书记许涛看来，这既是党和国家培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的应有之义，更是在新时代高校教师做好立德树人根本任务的重要指针。

“总书记的重要讲话，高屋建瓴、振奋人心，是新发展阶段指引中国高等教育发展的根本遵循与行动指南。”哈尔滨工程大学党委书记高岩指出，学校将努力以创新破解发展瓶颈，加强基础研究，加大自主创新力度，瞄准科技前沿和关键领域，在对接服务国家重大战略需求中谋大事、干大事、成大事。

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