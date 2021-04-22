人民网北京4月22日电（记者孝金波）近日，“小学改为5年，初中改为4年”等有关中小学学制变化的网络传言备受关注。4月21日，教育部对此作出回应：目前无相关政策出台。

4月11日，有网民在教育部官方网站上提问：“近日，我看到腾讯网、各大浏览器等一些较有权威性的网络平台，频繁发布这样一则消息：从2021年秋季学期开始，小学学制将正式缩短为5年，初中变为4年，将原来小学的六年级变更为初中的起始年级。请问是真的吗？”

4月21日，教育部基础教育司回复称：“该消息不属实。教育部目前无相关政策出台。”

人民网“求真”栏目记者注意到，今年3月全国两会时，有代表提出了“中小学教育学制调整”的相关建议，对此，有网民支持，也有网民持有不同意见。

北京教育学院高级研修中心主任陈丽在接受人民网记者采访时表示：“学制更改‘牵一发动全身’，涉及教师培养、教材更新、考试制度变革等方方面面，需要认真研究。目前施行的‘633’学制，即小学6年、初中3年、高中3年，是国际上比较普遍的一种学制安排。”

(责编：温璐、秦华)