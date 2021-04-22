原标题：手下留情！研究发现轻微体罚也影响儿童大脑发育

手下留情！轻微体罚也影响儿童大脑发育

美国哈佛大学研究人员领导的一项新研究表明，打屁股不仅仅是体罚，更可能会影响儿童的大脑发育。该研究成果发表在最新一期《儿童发育》上。

研究发现，被打屁股的孩子在前额叶皮质的多个区域(包括突出网络的部分区域)有更强烈的神经反应。大脑的这些区域会对外界环境中可能会带来后果的行为(例如威胁)作出反应，并可能影响人的决策和情况处理。

“我们已经知道，在家庭中，被体罚的孩子更容易出现焦虑、抑郁、行为问题和其他心理健康问题，但很多人并不认为打屁股是一种暴力形式。”这项研究的高级研究员、哈佛大学心理学系压力与发展实验室主任凯蒂·麦克劳克林说，“在这项研究中，我们想要验证打屁股是否会在神经生物学水平上对大脑的发育产生影响。”

研究人员表示，体罚与焦虑和抑郁等心理健康问题、行为问题和药物滥用有关。一项调查显示，在美国，约有一半的父母表示在过去的一年里打过孩子，三分之一的父母在过去的一周里打过孩子。

此次研究对象是147名10岁到11岁左右的儿童，他们被分成两组：40名被打过屁股，其余107名没有被打过屁股。他们均被排除经历过更严重形式的暴力。

在研究过程中，每个孩子躺在核磁共振仪机器上，并看着电脑屏幕。屏幕上显示带有“恐惧”和“中性”表情的演员的不同图像。

扫描仪捕捉了孩子们的大脑活动。结果显示，被打屁股的儿童对“恐惧”面孔表现出更强烈的神经活动，他们面对两种不同情绪面孔的大脑反应与经历过严重虐待的儿童的大脑反应没有明显区别。

麦克劳克林说，这一发现与对经历过严重暴力的儿童进行的类似研究一致，表明“虽然我们可能不会将体罚概念化为一种暴力形式，但就儿童大脑的反应而言，这与虐待并没有太大不同。”也就是说，即使是打屁股这样的轻微体罚形式，也会像更严重的虐待一样，对儿童的大脑产生影响。

此外，该研究也存在一定局限性，例如无法量化孩子被打屁股的严重程度，且孩子被惩罚的自主反应有可能被漏报。但研究人员说，它确实突显了父母教养方式之间的一些重要的差异，并可能挑战目前的观念，即体罚是否与暴力存在很大区别。(实习记者张佳欣)

(责编：温璐、熊旭)