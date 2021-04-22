原标题：清华大学将向海淀区提供10项服务

清华大学与海淀区政府4月19日签署合作备忘录，清华校长邱勇和海淀区委书记于军出席签约仪式。在110周年校庆来临之际，清华大学将积极服务海淀区，提供10项具体举措，包括用大数据助力基层社会管理，开放学校文体场地、图书馆、专业实验室，向居民提供在线教育等。

清华校长邱勇院士指出，清华在新发展阶段不断推动与海淀区的紧密合作，共同构建大学与社区新型伙伴关系。为此清华提出了“110=1+10”的总体设想：“1”是建立一流大学与社区的新型伙伴关系，“10”是10项服务海淀区的具体举措。

服务社会建设方面，清华大学将持续升级“新清河实验”，通过大数据的方式，实现基层社会管理，以更好地实现社区治理决策的科学化，服务的高效化、精准化，助力民生改善和社会治理水平提升；开展“清华-海淀志愿行动”，双方将在社区服务、冬奥志愿、国际学生交流、老龄大学建设等多个方面开展志愿合作；发起“学生社团在海淀”倡议，学校将鼓励200余家学生社团发挥优势特点，走出校园走进社区，在环境美化、素质教育、文化传播等方面贡献力量；加强法学院与区司法机关的交流共建，发挥法学学科的专业优势，支持海淀的基层民主法治建设，续签深化合作、共建实践基地的合作协议，加强合作研究和交流咨询，同时组建宣讲团，合力开展普法宣法活动。

清华还将发挥教育和学科优势，打造高层次、引领性教育培训平台，通过直播云课堂、名家讲堂、圆桌论坛、高端培训、区内领军产业访学等形式展开相关培训、文化交流等活动，共同推进校地人才队伍建设；依托优势学科，发挥智库平台作用，参与区重要决策研究，比如建筑学院参与海淀区人居环境质量提升等；发挥在线课程优势，助力终身学习，学校可以根据海淀区需要，为海淀区领导干部、企业经营管理人员、专业技术人员提供高质量培训服务，也可以利用在线方式，开放学校优质通识课程，服务海淀区学习者终身学习的需要；学校还将定期面向海淀区开展“校园开放日”活动，开放学校文体场地、图书馆、专业实验室等，将其作为面向广大市民特别是中小学生普及科技文化知识、提升科学艺术素养的重要资源；充分发挥i-Center等校内教学资源优势，持续面向海淀区企业开展培训、面向中小学开展双创教育实践实训活动；学校还将组织清华校友企业家走进海淀，搭建校友企业与海淀交流的平台，助推海淀区和校友企业的信息、技术、人才、资本对接，推动科技创新与产业创新互动融合。（记者 雷嘉）

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